Calcio, ribaltone Sassuolo: arriva Ballardini. Il tecnico è chiamato all’impresa salvezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo aver esonerato Alessio Dionisi e affidato – temporaneamente – la panchina ad Emiliano Bigica, il Sassuolo ha un nuovo allenatore. Si tratta di Davide Ballardini che ha firmato un contratto di 3 mesi col club neroverde. Specialista in salvezza – quasi – insperate, il tecnico ex Cremonese è pronto a tornare in serie A alla ricerca di una nuova impresa.

Ballardini si metterà subito al lavoro per dare una nuova impronta alla squadra: la salvezza a stagione in corso – come detto – è una specialità del tecnico. I numeri, in questo senso, parlano chiaro: per ben sette volte in undici subentri il 60enne ha portato a compimento l’impresa. Adesso l’esperienza al Sassuolo, non delle più facili, anche se la rosa a disposizione fa ben sperare. Per quanto riguarda Bigica, invece, tornerà alla guida della Primavera.

Ballardini ha un bottino in serie A piuttosto invidiabile. Anche se le sue stagioni non sono mai state vissute per intero, ha comunque raccolto 277 presenze in Serie A. Un numero superiore a big della panchina come Antonio Conte (188), José Mourinho (172) e Arrigo Sacchi (158). Per quanto riguarda i subentri, Ballardini è quello che è stato più volte chiamato a stagione in corso in campionato. Dodici i subentri finora per il nuovo allenatore del Sassuolo. Sei invece per Alberto Malesani, Luigi De Canio e Nedo Sonetti.