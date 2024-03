Alto Vicentino, grazie al Pnrr da Viacqua 34mila nuovi contatori “intelligenti”. Inizia Carrè

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha preso il via da Carrè il piano di sostituzione di 34mila contatori in 10 Comuni serviti dall’acquedotto dell’Astico. L’intervento contribuirà al progetto di riduzione delle perdite idriche dall’attuale 37% al previsto 23%, con un recupero entro il 2025 di oltre 2 milioni di metri cubi d’acqua ad oggi dispersi lungo i 1.295 km della rete dell’Astico.

Grazie al finanziamento che Viacqua si è aggiudicata attraverso il Consiglio di Bacino Bacchiglione da fondi Pnrr, gli apparecchi saranno rinnovati con moderni contatori smart. Il progetto “Sustainable water management – Reti di distribuzione ambito Bacchiglione” è il risultato dell’azione congiunta dei tre gestori idrici (AcegasApsAmga, acquevenete e Viacqua) che hanno costituito la “Rete Bacchiglione” con lo scopo di accrescere l’innovazione e la competitività.

I nuovi contatori sono dotati di un sistema che consente la trasmissione di dati utili a monitorare in tempo reale i consumi e le eventuali anomalie. In questo modo sia i singoli utenti che Viacqua potranno individuare sul nascere eventuali perdite e intervenire tempestivamente. Il progetto prevede anche azioni volte alla digitalizzazione della rete con un nuovo Sistema Informativo Territoriale, interventi di distrettualizzazione delle reti collegate al consortile dell’Astico e specifiche operazioni per la gestione delle pressioni, sfruttando al meglio anche il telecontrollo.

Dal 19 febbraio e per circa 6 settimane è prevista la sostituzione massiva di circa 1.900 contatori a Carrè, tramite un team di 9 operatori dedicati. L’intervento verrà poi esteso ai Comuni di Breganze, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Marano Vicentino, Salcedo, Sarcedo, Thiene e Zugliano. Si ricorda che gli utenti dovranno assicurare il facile accesso al vano contatori. La sostituzione durerà pochi minuti, durante i quali sarà necessaria una momentanea interruzione della fornitura idrica. Per tale motivo è consigliato non programmare il funzionamento di elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie durante l’intervento.

Infine, per prevenire il rischio di possibili truffe, Viacqua informa che tutti gli operatori incaricati saranno muniti di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13). La sostituzione è completamente gratuita e, in ogni caso, gli operatori non sono autorizzati a richiedere alcuna forma di pagamento.

“Il progetto Sustainable water management – è il commento del Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – è uno degli importanti risultati raggiunti dalla sinergia con altri gestori. Obiettivo fondamentale del progetto è la riduzione delle perdite lungo le reti acquedottistiche dell’area, impegno che si traduce nella sostituzione massiva dei contatori, ma anche nel rinnovo di alcune condotte e in importanti interventi di modellazione e distrettualizzazione delle reti”.

“In questo modo – prosegue Castaman – si potrà assicurare anche una più tempestiva capacità di intervento in caso di guasti o rotture, ma riducendo al minimo il numero di utenti coinvolti da eventuali interruzioni del servizio. In una situazione di deficit idrico come già abbiamo visto negli ultimi anni, compito di un gestore è salvaguardare quanta più acqua possibile da inutili sprechi e dispersioni, mettendo in campo competenza, tecnologia e innovazione”.