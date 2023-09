Calcio, riparte la Champions League: il Milan ospita il Newcastle, Lazio contro Atletico Madrid

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci siamo. Riparte ufficialmente la Champions league con due italiane subito in campo. Alle 18.45 il Milan, davanti a 65 mila presenze totali a San Siro, ospita il Newcastle con l’obiettivo di dimenticare il 5-1 subito sabato del derby. Stefano Pioli in conferenza stampa ha detto di sentirsi in debito con i tifosi e promesso un immediato riscatto. Due novità per il tecnico rossonero, che ha provato una squadra senza Pulisic e Reijnders e con Chukwueze e Pobega titolari. Rientra Tomori, squalificato in campionato. Nel Newcastle recuperato Sandro Tonali titolare, ex di turno, che ai microfoni di Skysport ammette: “L’emozione c’è e dovrò metterla da parte prima della partita, sarà difficile”.

Stasera inizia anche il cammino della Lazio in Champions League: alle 21.00 all’Olimpico arriva l’Atletico Madrid dell’ex Simeone, sulla carta l’avversario più forte del girone. Sarri va a caccia di una vittoria di prestigio per rialzarsi dopo un inizio di campionato fatto di tre sconfitte e sette gol subiti nelle prime quattro giornate. “I ragazzi hanno lavorato due anni per arrivare qui e adesso devono giocare questa partita. Se si pensa ai sacrifici fatti la motivazione deve essere altissima” ha detto il tecnico biancoceleste alla vigilia del match. Nessuna novità di formazione per Sarri che conferma Guendouzi a centrocampo. In attacco Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni.

Domani alle 21.00, sarà la volta del Napoli, in trasferta in Portogallo dove affronterà il Braga. Stesso orario per l’Inter di Simone Inzaghi, finalista della passata edizione, impegnata in casa della Real Sociedad.