Previsioni meteo 19-21/06, il clima dell’estate “passa il testimone” all’autunno

SITUAZIONE GENERALE

Le temperature sul Vicentino si tengono ancora ben oltre le medie del periodo. Il clima estivo però ha ormai le ore contate. Una profonda depressione sulla Gran Bretagna si sta abbassando di latitudine portando un deciso peggioramento prima sulla Francia e successivamente anche su tutto il Nord Italia. Oltre alle precipitazioni diffuse porterà anche un sensibile abbassamento delle temperature.

MARTEDI 19 SETTEMBRE

Mattinata serena e limpida su tutta la provincia dopo il passaggio notturno dei temporali che hanno coinvolto le zone settentrionali del Vicentino portando in alcuni casi anche più di 10 mm di pioggia. Nel pomeriggio si vedrà qualche innocua nube sulle Prealpi in un contesto di tempo soleggiato. In pianura estremi termici tra 16 e 29 gradi.

MERCOLEDI 20 SETTEMBRE

Inizialmente cielo poco nuvoloso o per lo più velato. Nella seconda parte della giornata le nubi si faranno via via più compatte con un aumento dell’instabilità soprattutto sul medio/alto Vicentino dove a carattere sparso, si vedranno improvvisi e locali rovesci. Attesi fino a 15-20 mm di pioggia sulle prealpi. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

GIOVEDI 21 SETTEMBRE

La mattina cielo variabile con bassa probabilità di precipitazioni. Nella seconda parte della giornata sviluppo di nubi cumuliformi con locali rovesci o temporali. Sarà l’inizio di una perturbazione più organizzata che, con vari impulsi perturbati, continuerà fino a venerdì sera. Temperature in ulteriore calo, con valori massimi non oltre i 23 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Dopo il maltempo della giornata di venerdì, le condizioni andranno nettamente migliorando nel fine settimana. Sabato ci sarà ancora della residua instabilità, domenica le correnti fredde e secche settentrionali avranno il merito di regalarci una giornata limpida di sole, anche se piuttosto fresca, le temperature minime in pianura infatti, si porteranno intorno ai 10 gradi.