Calcio, ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo tecnico dell’Inter

#WelcomeSimone. Mancava solo l'annuncio ufficiale, arrivato alle 13 in punto: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. A renderlo noto è stato lo stesso club nerazzurro tramite un comunicato ufficiale diffuso sul sito e sui social network. Per l'ex Lazio un contratto biennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. Il vice di Inzaghi, come alla Lazio, sarà Massimiliano Farris.



Pronto a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte, Inzaghi lascia la Lazio dopo 22 anni tra campo e panchina. Arrivato in mattinata in treno a Milano, l'ex tecnico biancoceleste ha raggiunto Appiano Gentile verso mezzogiorno per visitare tutte le strutture del Suning Training Center insieme alla dirigenza interista e ai propri collaboratori. Avvistati l'ad sportivo Marotta e il ds Ausilio. Chi non si è visto invece è il presidente Zhang, che aveva già incontrato in gran segreto il nuovo tecnico nei giorni scorsi. Durante il pranzo alla Pinetina sono proseguiti i colloqui di mercato già iniziati al telefono la scorsa settimana. La presentazione di Inzaghi è prevista per luglio, quando proprio ad Appiano scatterà il raduno estivo. Oggi il tecnico, rimasto in silenzio davanti ai cronisti all'arrivo a Milano, non rilascerà dichiarazioni ufficiali.