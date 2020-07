Campionato: capitombolo Inter, l’Atalanta vola. Il Napoli batte la Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ andata in archivio anche la 30° giornata di questo finale di campionato compresso in poco più di un mese. Spiccano due notizie: la vittoria del Napoli che aggancia al quinto posto i giallorossi di Fonseca in caduta libera, ma, soprattutto la sconfitta interna dell’Inter contro il Bologna. Partiamo dal San Paolo: il 2-1 finale lo firma Insigne con un gol capolavoro, il tiro a giro: il suo marchio di fabbrica.

Adesso, dopo tre sconfitte consecutive, la Roma deve lottare per conservare almeno la posizione che porta direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League senza passare dai preliminari. Harakiri Inter al Meazza: Lautaro tradisce Conte sbagliando il rigore del potenziale 2-0, rimonta show del Bologna in versione “baby”. I nerazzurri non la chiudono e la squadra di Mihajlovic li punisce nel finale vincendo per 2-1. Un espulso per parte: prima Soriano, poi Bastoni. Altro che rimontona scudetto, altro che operazione sorpasso sulla Lazio, l’Inter deve difendere il terzo posto dall’assalto della scatenata Atalanta, ora a una sola lunghezza da Lukaku e compagni dopo il colpo corsaro a Cagliari.

Seconda boccata d’ossigeno consecutiva per la Sampdoria in chiave salvezza, 3-0 alla Spal che torna ultimo in classifica perchè il Brescia batte 2-0 il Verona. Come la Samp, respira anche la Fiorentina vincendo 2-1 a Parma. Prezioso 2-2 e punto salvezza a Udine per il Genoa che stacca di 2 punti il Lecce terzultimo in classifica e a oggi in B con Brescia e Spal. Ora lunedi di riposo, da domani si torna in campo con due interessanti sfide che potrebbero dire molto un po’ su tutti i fronti: Lecce-Lazio e Milan-Juventus.