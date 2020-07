Trauma ad una caviglia per un’escursionista sul Monte Falcone. Soccorsa in jeep

La squadra di soccorso alpino di Recoaro-Valdagno compie un solo intervento nella prima domenica di luglio, salendo a metà pomeriggio nei pressi del rifugio Monte Falcone per offrire il proprio aiuto a una donna vicentina.

Un’escursionista di 52 anni residente a Santorso, infatti, intorno alle 15 di ieri si è fatta male alla caviglia di un piede. Un trauma distorsivo che le ha impedito di proseguire la discesa verso valle. La vicentina stava discendendo dal monte attraversando i prati che nella stagione invernale costituiscono la pista da sci in territorio di Recoaro Terme. Era in compagnia del marito, il quale ha chiamato i soccorsi dopo che la compagnia di vita, e ieri anche di gita, ha messo un piede in fallo procurandosi un forte dolore ad una caviglia. Non una banale “slogatura”, si potrà accertare in seguito. Sul posto nel giro di pochi minuti si sono presentati i soccorritori partiti dalla stazione Cnsas di Recoaro, saliti a bordo di una jeep. La 52enne è stata assistita e accompagnata nel luogo dove i due coniugi di Santorso avevano parcheggiato la loro auto: sono stati in grado poi di lasciare autonomamente la zona per dirigersi al pronto soccorso.

La domenica con disavventura imprevista si è conclusa, infine, con un’ingessatura all’arto in ospedale per l’infortunata, che dovrebbe nei prossimi giorni affrontare un intervento di chirurgia ortopedica per ridurre la frattura riscontrata.