Champions: a Nyon la comica del sorteggio per gli ottavi di finale

Nel mondo del calcio ormai non ti puoi fidare più di nessuno: nemmeno del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Per la verità, adesso gli errori vengono a galla; una volta c’era chi parlava spesso di “sorteggio truccato”, sia per le Coppe europee che per la scelta degli arbitri (Calciopoli docet). Ma quello che è successo a Nyon nella giornata di lunedì 13 dicembre, è una cosa che ha dell’incredibile; roba da “oggi le comiche”. Sorteggio fatto e poi annullato per un errore da dilettanti.

Il momento topico della clamorosa gaffe. Il fattaccio avviene con l’estrazione dall’urna del Villarreal, che è arrivato 2° nel girone dell’Atalanta, quello vinto dal Manchester United. Da regolamento, gli spagnoli non possono essere abbinati ai Red Devils, perchè agli ottavi non si possono incrociare squadre che si sono già affrontate nei raggruppamenti. E’ così da sempre. Eppure è proprio qui che si genera il corto circuito. L’ex stella dell’Arsenal, il russo Sergej Arshavin, estrae proprio il nome della squadra di Cristiano Ronaldo, provocando gelo e imbarazzo.

A quel punto, viene fatto un nuovo sorteggio lampo pescando il Manchester City per il Villarreal. Poi, come se niente fosse successo, si prosegue e il problema si ripete poco dopo. Infatti, al momento di sorteggiare l’avversaria dell’Atletico Madrid, nell’urna delle possibili rivali si trova stranamente la sfera con il nome del Liverpool che ha vinto il girone in cui c’era l’Atletico e non deve stare lì. Roba da pazzi. Ma anche in questo caso, si procede senza vergogna fino al completamento del quadro. Alla fine, Atletico Madrid e lo stesso Manchester United protestano ufficialmente per il caos e la UEFA è costretta a ripetere tutto dall’inizio.



Le scuse della Uefa sono ancora più comiche. La Federazione Europea del calcio si giustifica scrivendo in una nota: “A causa di un problema tecnico col software di un provider esterno, che istruisce gli ufficiali su quali team possano affrontarsi e quali no, si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League”. Quindi, il software avrebbe dovuto indicare quali palline inserire in ciascuna urna per la successiva estrazione degli accoppiamenti e qualcosa non ha funzionato? Mah.

Altri ricorsi. Come se non bastasse, il Real Madrid abbinato al Benfica nel primo sorteggio e poi al ben più temibile Paris Saint Germain, annuncia possibili azioni legali e in un tweet scrive “VergUefa” (dove ovviamente “Verg” sta per “Vergogna”, o meglio “Verguenza” in spagnolo). Le “Merengues” fanno notare: “L’errore che ha determinato l’annullamento del sorteggio si è verificato dopo che Benfica e Real erano stati accoppiati. Questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, va dunque ritenuta valida”. Vedremo come andrà finire.

Il sorteggio per le italiane impegnate in Champions ed Europa League. Per la cronaca, nel primo sorteggio (poi annullato) era andata meglio a Juventus e Inter. Bianconeri con lo Sporting Lisbona, nerazzurri con l’Ajax. Mentre, il sorteggio ufficiale ha espresso quanto segue: Juventus-Villareal e Inter-Liverpool. Rispetto a quello Champions, il sorteggio per i play-off dell’ex Coppa Uefa è filato liscio. L’Atalanta se la vedrà con i greci dell’Olympiacos, il Napoli con il Barcellona, la Lazio con il Porto. Per la serie, poteva andare meglio.