Champions, Europa e Conference League, ecco i sorteggi per le italiane

I bavaresi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale a Budapest e attualmente stanno anche dominando la Bundesliga.

Tra le altre partite, si ripropone quello che ormai è un grande classico della Champions di questi ultimi anni: Real Madrid-Manchester City. Nella scorsa edizione, Blancos e Citizens si sono affrontati sia nella league phase, sia nei playoff. Paris Saint-Germain e Chelsea tornano invece ad affrontarsi per la prima volta dopo la finale del Mondiale per Club dell’estate scorsa. Gli uomini di Luis Enrique hanno quindi la possibilità di vendicarsi: al MetLife Stadium i Blues trionfarono per 3-0 sui freschi campioni d’Europa. Il Bodo/Glimt si regala lo Sporting Lisbona, alimentando così ancor di più i rimpianti dell’Inter.

Per l’Europa League Bologna e Roma si affronteranno in un derby tutto italiano agli ottavi di finale. I giallorossi si sono qualificati direttamente grazie all’ottavo posto in league phase, mentre i rossoblù sono dovuti passare dai playoff dove hanno eliminato il Brann. Le due squadre si trovano così per la prima volta contro in Europa League, con i giallorossi che sono però più abituati ai derby in questa competizione. Nella stagione 2023/24, infatti, la Roma di De Rossi ha eliminato il Milan di Pioli ai quarti di finale. Precedente più deludente, invece, nel 2014/15 quando agli ottavi i giallorossi vengono eliminati dalla Fiorentina: 1-1 al Franchi e 0-3 all’Olimpico. La vincente del derby trova nei quarti una tra Lilla e Aston Villa.

La Fiorentina giocherà contro i polacchi del Rakow negli ottavi di finale di Conference League 2025/26 previsti il 12 e 19 marzo. Nel sorteggio di Nyon la squadra viola ha evitato il più pericoloso Strasburgo. Nel caso in cui i viola di Vanoli passassero il turno, incontrerebbero ai quarti di finale la vincente tra Crystal Palace e Aek Larnaca.