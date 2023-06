Champions, Inzaghi: “uniti possiamo ottenere tutto”. Maxischermo a San Siro

Simone Inzaghi ha ripercorso il cammino dei nerazzurri ai microfoni dell’UEFA Champions League Magazine puntando lo sguardo verso l’ultimo atto di Istanbul il 10 giugno: “Quello visto in campo è stato un percorso lungo e difficile, ma è una finale conquistata con pieno merito. È un motivo di grande orgoglio, è tanto tempo che un’italiana non gioca una finale di Champions. Col City non partiremo sicuramente con i favori del pronostico, ma il calcio è bello per questo – ha aggiunto -. Uniti abbiamo dimostrato che si può raggiungere tutto”.

Il tecnico dell’Inter parlando degli uomini di Guardiola ha proseguito: “Incontriamo una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore che conosciamo tutti. Ora dobbiamo coronare tutto quello che abbiamo fatto fin qui con questa finale che sarà molto emozionante da vivere”.

Poi a ritroso verso emozioni che arrivano da lontano. A partire dalla doppia sfida contro il Porto. “Avevo chiesto alla squadra di stare tutti insieme, bisognava formare un unico blocco – ha raccontato il tecnico nerazzurro -. Conoscevo la forza della squadra e dell’allenatore che negli ultimi anni aveva fatto una ‘strage’ di squadre italiane, le aveva eliminate tutte”. “Aver fatto due clean sheet con loro ci ha aiutati tantissimo”, ha aggiunto parlando poi della doppia sfida col Benfica. “A San Siro abbiamo fatto una grande gara, è stato un quarto di finale difficilissimo ma superato con merito”, ha raccontato Inzaghi.

Infine qualche considerazione sull’euroderby in semifinale con il Milan. “Abbiamo fatto di tutto per arrivare a questa finale – ha spiegato Inzaghi-. Sapevamo che sarebbe stata una semifinale diversa rispetto ai quarti e agli ottavi, era un derby e quindi ci sarebbe stato tanto dietro”. “Abbiamo avuto un approccio straordinario, all’andata abbiamo fatto due gol e potevamo farne ora qualcuno in più – ha concluso -. Abbiamo passato il turno con merito, grazie ai ragazzi che hanno avuto la determinazione e la voglia di portare a casa questa finale immensa”.

Maxischermo a San Siro. I tifosi dell’Inter potranno assistere al Meazza la finale di Champions League contro il Manchester City. Il club nerazzurro ha reso nota infatti la decisione di aprire lo stadio. Nella nota si legge: “per l’occasione verrà infatti montato un maxischermo all’interno dello stadio, permettendo così anche ai fan nerazzurri rimasti a Milano di vivere insieme questo speciale appuntamento. In corrispondenza del primo anello arancio verrà installato un maxischermo di più di 400 metri quadrati, per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita, che li faccia sentire ancora più vicini alla squadra. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20 euro, il secondo anello 14 e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10. Al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della partita”.