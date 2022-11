Champions League, cadono Napoli e Inter. Oggi il Milan per gli ottavi e la Juventus per l’Europa

Dopo 13 vittorie consecutive per il Napoli è arrivata la prima sconfitta della stagione. Una sconfitta indolore quella di ieri contro il Liverpool in Champions League, perché i partenopei passano comunque il proprio girone al primo posto in virtù della differenza reti. Ad Anfield finisce 2 a 0 per gli uomini di Klopp, che vanno a segno con Salah (85′) e Nunez (98′). Due gol nel finale di gara, a testimonianza dell’equilibrio che c’era stato tra le due squadre. Soddisfatto – e non potrebbe essere altrimenti – a fine match Luciano Spalletti, che ha parlato di “una grandissima prestazione” da parte della sua squadra, “perché per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e creato delle situazioni per andare a concludere”.

Perde anche l’Inter – 2 a 0 contro il Bayern Monaco – ma sorride lo stesso. Perché i nerazzurri avevano già superato lo scoglio del girone da secondi della classe. Dunque la sconfitta di Monaco di Baviera non ha preoccupato più di tanto Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha parlato di “grande soddisfazione” per aver passato il girone. “Abbiamo fatto una buona gara e potevamo sbloccarla prima noi, poi abbiamo preso gol da calcio piazzato” ha poi aggiunto prima di un monito: “Ora cambiamo marcia in campionato”.

Stasera tocca invece a Milan e Juventus, con in mano il proprio destino. L’una per ottenere il pass agli ottavi; l’altra per proseguire il cammino europeo – almeno – in Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli sfidano il Salisburgo a San Siro. Per passare il turno basterà un pareggio, anche se la Dinamo Zagabria dovesse battere il Chelsea. In palio però c’è anche il primo posto qualora gli inglesi dovessero perdere e il Milan dovesse vincere. Anche alla Juventus potrebbe bastare un pareggio allo Stadium contro il Paris Saint Germain. Ma pure in questo caso bisognerà mettere un occhio sul risultato di Maccabi-Benfica.