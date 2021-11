Champions League: debacle Juventus contro il Chelsea. Atalanta 3-3 con lo Young Boys

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Juve già qualificata stecca in Champions League. I bianconeri cedono 4-0 ad un Chelsea dirompente. Complici infortuni e indisponibili, la formazione messa in campo da Mr. Allegri a Stamford Bridge è quasi obbligata. Con Dybala non ancora al 100%, davanti l’allenatore bianconero ha schierato Morata e Chiesa, in mediana McKennie, Bentancur, Locatelli e Rabiot. Arretrato Cuadrado nella linea a quattro davanti a Szczesny insieme a Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

In casa degli inglesi: Tuchel propende invece per la difesa a tre con James e Chilwell a centrocampo, accanto a Kanté e Jorginho. In attacco è tutto nelle mani del tridente Ziyech-Pulisic-Hudson-Odoi.

Prestazione notevole del Chelsea che, sblocca la gara al 25′ grazie a Chalobah. La Juve prova a reagire, almeno nel primo tempo, con Morata che sfiora il pari, ma nella ripresa si consuma la debacle e la formazione di Tuchel dilaga: segnano James, Hudson Odoi e Werner. Nemmeno l’ingresso di Dybala, Kean e Arthur, del resto, riescono a far cambiare marcia alla Juve e nel recupero è ancora la squadra di Tuchel a centrare il bersaglio grosso con Werner per il poker finale. Con questa vittoria il Chelsea blinda la qualificazione agli ottavi e complica i piani di Allegri per il primo posto nel girone, con il conseguente passaggio della Juventus in seconda fascia.

Young Boys-Atalanta 3-3. Gli uomini di Gasperini decisamente spreconi pareggiano in trasferta, sul campo sintetico di Berna, nella quinta gara del gruppo F della Champions League. Bergamaschi in vantaggio due volte, ma gli svizzeri sono ossi duri e prima trovano il pareggio, poi il vantaggio. A salvare il match dell’Atalanta ci pensa Muriel che, rimettere le cose a posto su punizione, al suo primo pallone toccato. Finale da brividi per la squadra di Gasp con Musso che fa due veri e propri miracoli.

Questo pareggio sebbene abbia il sapore di un’occasione sprecata per la squadra di Mr. Gasperini, tiene aperte le possibilità di qualificazione. I nerazzurri sono terzi nel girone con 6 punti, dietro al Manchester United che ne ha 10 e al Villarreal che ne ha 7. Doppio spreco per l’Atalanta che avrebbe potuto approfittare della sconfitta degli spagnoli contro il Manchester United e (in caso di vittoria) giocarsi l’ultima gara contro il Villareal, con il vantaggio di potersi qualificare con due risultati su tre.

Questa sera altre due italiane impegnate in Champions. Atletico Madrid e Milan si sfideranno questa sera al Wanda Metropolitano. Con il Liverpool già qualificato e certo del primo posto nel girone B, il secondo pass per gli ottavi disponibile se lo giocano Atletico Madrid, Milan e Porto. Stefano Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Calabria, Tomori e Rebic, calcio d’inizio alle 21:00.

Alle 18;45 sfida decisiva anche per l’Inter di Simone Inzaghi contro lo Shaktar. Battere la squadra di De Zerbi, potrebbe valere la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo.

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà lunedì 13 dicembre alle ore 12:00 a Nyon in Svizzera. Sul tabellone della Casa del Calcio Europeo, appariranno tutti gli abbinamenti del primo turno a eliminazione diretta. La caccia al Chelsea detentore del trofeo ripartirà a metà febbraio e si concluderà a metà marzo con i verdetti delle qualificate ai quarti.