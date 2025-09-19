Champions, Napoli perde 2-0 contro il City. Azzurri in dieci per il rosso a di Di Lorenzo
Nella prima giornata di Champions League il Napoli perde 2-0 all’Etihad contro il Manchester City di Pepe Guardiola. Il match è stato complicato al 20′ dall’espulsione di capitan Di Lorenzo.
Gli azzurri di Conte nella propria metà campo si sono difesi anche grazie anche alle parate di Milinkovic-Savic per tutto il primo tempo, ma al 56’ arriva il colpo di testa di Haaland, al 50° gol in 49 presenze nella competizione. Poi il raddoppio al 65′ di Doku ha chiuso la contesa con largo anticipo regalando i tre punti agli inglesi.
Napoli in dieci dal 21’ minuto. Un’imbucata di Foden in profondità per Haaland ha sorpreso Di Lorenzo che per fermarlo lo atterra poco prima dell’area di rigore interrompendo, senza toccare il pallone, una chiara occasione da gol. Arbitro richiamato al Var e cartellino rosso inevitabile. Da quel momento inizia un’altra partita, ancora più sbilanciata verso la porta di Milinkovic-Savic.
Amarezza di Antonio Conte per la sconfitta: “Sento parlare di amaro in bocca di McTominay, ma tutti siamo rimasti con l’amaro in bocca. L’espulsione di Di Lorenzo ha rovinato la partita. Penso che il City avrebbe trovato difficoltà contro di noi. Già è difficile uscire indenni da qui, se poi rimani anche in 10 diventa impossibile. Nei primi 20 minuti ho avuto la sensazione che la partita l’avessimo preparata nel modo giusto, andando a prenderli alti. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma sono contento della voglia che hanno messo i ragazzi ed esco con sensazioni positive”.
Guardiola commenta la vittoria del suo City: “Non abbiamo fatto un calcio noioso, Milinkovic è stato strepitoso e dopo il primo gol è stato tutto più facile”. I complimenti al Napoli: “Noi non saremmo stati in grado di difendere bene come loro in 10, le squadre di Antonio sono così, hanno una resistenza incredibile”. Elogi per Haaland e De Bruyne: “Senza Kevin non avremmo mai vinto le sei Premier e la Champions. Erling è come Messi e Ronaldo. Lo marcano in tanti, ma sappiamo che c’è sempre”.
Gli altri match della serata: si chiude con un successo del Barcellona la prima giornata della League Phase di Champions League. I Blaugrana battono 2-1 il Newcastle di Tonali in Inghilterra, dove Rashford è assoluto protagonista con una doppietta. Bruges e Sporting Lisbona (prossimi avversari di Atalanta e Napoli) battono 4-1 rispettivamente il Monaco e i debuttanti kazaki del Kairat Almaty, mentre il Leverkusen pareggia 2-2 a Copenaghen. L’Eintracht Francoforte piega 5-1 il Galatasaray.