Champions, Napoli perde 2-0 contro il City. Azzurri in dieci per il rosso a di Di Lorenzo

Napoli in dieci dal 21’ minuto. Un’imbucata di Foden in profondità per Haaland ha sorpreso Di Lorenzo che per fermarlo lo atterra poco prima dell’area di rigore interrompendo, senza toccare il pallone, una chiara occasione da gol. Arbitro richiamato al Var e cartellino rosso inevitabile. Da quel momento inizia un’altra partita, ancora più sbilanciata verso la porta di Milinkovic-Savic.

Amarezza di Antonio Conte per la sconfitta: “Sento parlare di amaro in bocca di McTominay, ma tutti siamo rimasti con l’amaro in bocca. L’espulsione di Di Lorenzo ha rovinato la partita. Penso che il City avrebbe trovato difficoltà contro di noi. Già è difficile uscire indenni da qui, se poi rimani anche in 10 diventa impossibile. Nei primi 20 minuti ho avuto la sensazione che la partita l’avessimo preparata nel modo giusto, andando a prenderli alti. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma sono contento della voglia che hanno messo i ragazzi ed esco con sensazioni positive”.