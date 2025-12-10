Champions: l’Inter cade in casa contro il Liverpool, l’Atalanta batte il Chelsea

Serata di Champions League dai due volti per le squadre italiane impegnate nella sesta giornata della League Phase. Bastoni ingenuo, Szoboszlai glaciale: il Liverpool passa di rigore al Meazza contro l’Inter. Nel finale trattenuta di maglia del difensore ai danni di Wirtz che manda l’arbitro all’on field review: rapido check e trasformazione impeccabile di Szoboszlai dal dischetto all’88’. Secondo ko consecutivo in Champions per i ragazzi di Chivu. Notte da grande d’Europa invece per l’Atalanta: Scamacca-CDK, super rimonta col Chelsea. Partita vibrante e intensa: Joao Pedro illude la squadra di Maresca, poi i padroni di casa sono protagonisti di un gran secondo tempo e ribaltano tutto. E’ dunque agrodolce la doppia sfida anglo-italiana in questo martedì di Champions.

Inter-Liverpool 0-1. Buon avvio degli inglesi e tanta sfortuna per i padroni di casa, costretti a due cambi in 30 minuti con Calhanoglu e Acerbi out per altrettanti problemi muscolari. I Reds trovano il vantaggio al 32′ con Konaté, ma il VAR annulla per un tocco di mano di Ekitiké. A quel punto i nerazzurri si svegliano e nel giro di pochi minuti sfiorano la rete con Barella e Lautaro. Nel secondo tempo l’Inter costruisce tanto, gli ospiti, però, chiudono bene cercando di colpire in contropiede. A pochi minuti dal 90′ ecco la trattenuta in area di Bastoni su Bradley giudicata fallosa dal VAR che richiama l’arbitro tedesco Zwayer per assegnare il penalty che Szoboszlai trasforma con freddezza. In attesa delle sfide del mercoledì, l’Inter scende al quinto posto in classifica generale: 12 punti come lo stesso Liverpool.

Atalanta-Chelsea 2-1. Martedì sera di Champions League dolcissimo per la Dea di Raffaele Palladino. La squadra di Bergamo vince in rimonta ribaltando i Blues di Enzo Maresca. Britannici in vantaggio con Joao Pedro che apre le marcature al minuto 25′. Nella ripresa, gli orobici cambiano marcia centrando uno splendido ribaltone. Il pareggio porta la firma di Scamacca al 55’; poi, De Ketelaere regala i tre punti ai nerazzurri segnando all’83’. Il successo lancia l’Atalanta al terzo posto della mega-classifica con 13 punti. CDK e compagni in tal modo mettono la freccia e sorpassano anche l’Inter. Unica nota negativa della serata: l’infortunio muscolare di Bellanova al 17′. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni dell’esterno ex Torino.