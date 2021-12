Eriksen, addio alla serie A. L’Inter: “Resterà un legame forte e indissolubile”

Ieri si è tenuta una riunione privata nella sede dell’Inter tra Eriksen, il suo agente Martin Schoots, l’amministratore delegato nerazzurro Marotta e il legale del club Angelo Capellini. Si chiude così un’esperienza iniziata a gennaio scorso, che sarebbe dovuta durare almeno fino al 2024 e che invece si chiude oggi: “Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”.

“La sentiamo ancora, quella eccitazione mista all’aspettativa. Quando attendi qualcosa di bello, che sai già che sarà così bello, quasi vuoi aspettare ancora un po’, per godertelo ancora di più. 28 gennaio 2020: su il sipario, alla Scala. Lì, dove le “prime” sono sempre speciali. Dove la classe incontra l’eleganza. Christian Eriksen e l’Inter, non poteva essere altrimenti. Il maestro, con la sua magia, in mezzo al nostro centrocampo. Il rumore della palla sulla traversa misto all’ohh di stupore e meraviglia, nel primo derby, con una punizione calciata da lontanissimo: in quel momento tutti gli interisti si sono sentiti in pace, sapendo che Christian vestiva i colori nerazzurri, bastava quello. Il resto, il calcio, sarebbe sgorgato naturale, come una musica scritta da un compositore. Lampi di classe e battaglie, gol improvvisi – come quello direttamente da calcio d’angolo a Napoli – e anche le delusioni, in quell’estate 2020 lunghissima, dopo una bella cavalcata tutti insieme, prima dell’amarezza. Un punto da cui ripartire, assieme”, si legge nella commovente lettera di saluto che l’Inter ha scritto a Eriksen.

Il club nerazzurro proverà a recuperare lo stipendio versato a Eriksen in questi mesi di indisponibilità attraverso l’indennità della Uefa a cui si aggiunge anche una assicurazione privata che copre l’attuale valore del cartellino, circa 11 milioni. Si dice che sia possibile un suo ritorno di Eriksen all’Odense ma ci sono anche voci riguardo un interessamento dell’Ajax, dove invece si fece da tutti conoscere prima della consacrazione al Tottenham, e sulla Premier League. Eriksen forse tornerà a Milano il prossimo anno per salutare a San Siro tutto il mondo interista.