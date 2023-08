Ciclismo, Ganna da favola: medaglia d’oro ai Mondiali di Glasgow

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Filippo Ganna ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow. È stata un’altra grande impresa quella del corridore azzurro, capace di rimontare la gara dell’inseguimento individuale superando l’idolo di casa Daniel Bigham. A completare il podio è Jonathan Milan, che nella finale per il bronzo ha battuto il portoghese Oliveira.

Prestazione favolosa, autentica, quasi surreale. Non ci sono più aggettivi per definire Filippo Ganna che a Glasgow ha compiuto un’altra impresa, forse la più bella per l’Italia. Non era mai successo che i nostri colori arrivassero sul gradino più alto del podio ai Mondiali di quest’anno. Ci voleva dunque Ganna, il campione che fino all’ultimo chilometro era dietro il britannico di oltre un secondo, ma negli ultimi 500 metri è riuscito a recuperare lo svantaggio ottenendo il suo sesto titolo iridato (il secondo consecutivo) per appena 54 millesimi di distacco. Gioia anche per Milan che nella finale per il bronzo ha battuto il portoghese Oliveira.

Orgoglio ed emozione italiana. Si è detto “orgoglioso ed emozionato” il nuovo campione del mondo dell’individuale. E non poteva essere altrimenti con una vittoria così. “Sono veramente soddisfatto – ha detto al termine della gara – sono davvero orgoglioso. Non volevo fare l’inseguimento individuale perché volevo concentrarmi sulla cronometro su strada, ma ho pensato: ‘ormai siamo in ballo, balliamo’. Tutti si sono emozionati per questa lotta, abbiamo fatto degli ottimi tempi”. Numeri alla mano, per il 27enne di Verbania si tratta dell’ottavo podio consecutivo ottenuto in questa categoria nelle rassegne iridate. Il classe 1996 ha ottenuto sei medaglie d’oro (2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023), un argento (2017) e un bronzo (2021).