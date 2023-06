Ciclismo: Tour de France al via con appena 7 corridori italiani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto per il Tour de France 2023 che scatterà sabato da Bilbao in Spagna. E’ l’edizione numero 110 della Grand Boucle che al via vedrà appena 7 corridori italiani sui 176 iscritti. A quattro giorni dal via, tutte e 22 le squadre hanno ufficializzato gli organici. Ricordiamo che sono 27 i Paesi rappresentati.

Mai così pochi azzurri dal 1983, quando furono 6. L’Italia, infatti, è solo la decima Nazione per numero di partecipanti. Guida la speciale classifica la Francia con 32 ciclisti. Dopo 21 tappe, il Tour de France quest’anno si concluderà domenica 23 luglio a Parigi con la consueta passerella finale.

I pronostici, le previsioni. L’anno scorso vinse il danese Jonas Vingegaard ed è attesissima la rivincita con Tadej Pogacar: secondo nel 2022 e vincitore nel 2020 e nel 2021. Tornando ai corridori italiani, il più atteso è Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che peraltro è stato anche l’ultimo azzurro a indossare la prestigiosa maglia gialla, seppur per soli 2 giorni nel 2019.

Gli altri italiani in gara. Ci sarà Jacopo Guarnieri, uomo importante di Caleb Ewan nel treno per la volata alla Lotto-Dstny. Alla Ef spicca Alberto Bettiol a caccia di un successo di tappa con al fianco Carapaz. Senza dimenticare Matteo Trentin, compagno di Pogacar alla Uae-Emirates

I corridori che completano la scarna spedizione italiana. Ai suddetti Guarnieri, Bettiol e Trentin, vanno aggiunti: Gianni Moscon, già presente al Giro d’Italia con l’Astana e chiamato pure per la Grand Boucle, Daniel Oss, fedelissimo di Sagan alla TotalEnergies e Luca Mozzato che con l’Arkea si butterà nelle volate. Prepariamoci dunque a un Tour povero di soddisfazioni per i nostri colori.