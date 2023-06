Auto immersa in acqua nel sottopassaggio. Chiamata ai pompieri per il recupero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il forte temporale che si è abbattuto nella prima serata di ieri sulla fascia pedemontana vicentina e trevigiana ha messo in moto anche l’allerta e i soccorsi dei vigili del fuoco. Tra gli interventi più importanti spicca la missione di recupero (completata) di un’auto finita per metà sommersa dall’acqua piovana nel sottopasso di Cismon del Grappa, facente parte del Comune di recente istituzione di Valbrenta.

La richiesta di aiuto era giunta alla centrale operativa del 115 circa alle 20 di martedì, da via Circonvallazione all’altezza con l’incrocio con via Broli. Soccorsi subito indirizzati a prestare supporto a una donna a bordo della vettura da sola, riuscita comunque a mettersi in salvo in autonomia uscendo dall’abitacolo prima dell’arrivo della squadra di pompieri bassanesi.

La pioggia caduta intensamente in pochi minuti sulla zona aveva ostruito parte delle vie di scolo dell’acqua piovana, creando un effetto vasca nel sottopasso. Una manovra alla guida poco accorta da parte della conducente dell’utilitaria, che non si sarebbe accorta del livello effettivo dell’acqua, ha di fatto bloccato il veicolo nella “concavità” stradale con infiltrazioni all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno recuperato l’auto, mentre la donna ha rassicurato tutti i presenti, anche alcuni cittadini che si sono messo a disposizione dal passaggio pedonale, sulle sue condizioni di salute. Dopo che la pioggia si è attenuata, la via di comunicazione è tornata percorribile gradualmente.