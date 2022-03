Colpaccio Milan a Napoli: rossoneri in vetta da soli. La Juventus avanza

A 10 turni dal termine il campionato s’infiamma. Gioia Milan a Napoli: Olivier Giroud firma il gol vittoria al “Diego Armando Maradona” riportando il Diavolo davanti a tutti. Un gol dell’attaccante francese a inizio ripresa consente ai rossoneri di vincere per 1-0 la sfida scudetto della 28° giornata di Serie A; tre punti pesantissimi che valgono il nuovo primato in solitaria in classifica. L’Inter, che ha una gara in meno, torna a -2. Per i ragazzi di Stefano Pioli, un’autentica prova di forza in chiave volata tricolore.

Il Milan si conferma regina delle cosiddette “7 sorelle”. Per Giroud e compagni: 21 punti in 10 incroci. Stavolta, nella sfida più importante, contro l’avversario più in forma di tutti in questo inizio di 2022: il Napoli di Luciano Spalletti. Peraltro, un risultato che riporta in parità gli scontri diretti tra meneghini e partenopei. Un aspetto da non sottovalutare in prospettiva volatona a 3; le possibilità aritmetiche di un arrivo a pari punti esistono. E attenzione alla Juventus che si sta facendo sotto.

La solita Juve di quest’anno: il massimo col minimo sforzo. Morata-gol e Spezia battuto 1-0 all’Allianz Stadium. Al di là dei sogni scudetto, la Vecchia Signora con questa vittoria consolida il quarto posto restando a distanza di sicurezza da Atalanta e Roma. La solita Juventus di Max Allegri: vittoria di “corto muso” grazie a una rete dello spagnolo dopo 21 minuti. Solita partenza a razzo di Madama, poi brava nel difendere il vantaggio senza entusiasmare sul piano del gioco. Quattordicesimo risultato utile consecutivo per la Juve. Spezia in caduta libera: 4° sconfitta di fila e allarme salvezza.

Restando in tema di lotta per non retrocedere, il Genoa di Blessin sa solo pareggiare. Contro l’Empoli a Marassi finisce 0-0 e il neotecnico rossoblù si conferma “Mister X”: 6° pareggio nelle sue prime 6 gare sulla panchina genoana. Tanti pareggi ma nessuna svolta alla classifica: Genoa penultimo a -7 dal Cagliari quartultimo. Resta al terzultimo posto il Venezia strapazzato in casa dal Sassuolo: 4-1 per gli emiliani. Squallido 0-0 in Bologna-Torino, mentre la Fiorentina rallenta nella corsa all’Europa: 1-1 al “Franchi” contro l’ottimo Verona di Tudor. Adesso godiamoci un’avvincente settimana di Coppe Europee.