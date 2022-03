Strada del Costo: auto invade l’altra corsia e si schianta su un’altra vettura: due feriti

Due feriti nell’incidente che nel pomeriggio è avvenuto lungo la strada del Costo, a Cogollo del Cengio. Erano le 15 circa quando una Audi stava che stava percorrendo la S.P. 349 in direzione della pianura, poco prima dell’ottavo tornante non è riuscita ad evitare l’impatto con una Volkswagen Golf che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia apposta.

L’impatto è stato violento: a seguito dell’urto la Golf ha perso la ruota posteriore sinistra e ha ruotato su se stessa di 180 gradi, strisciando quindi per circa 30 metri sul guard rail, che ha resistito impedendo la caduta nel precipizio del veicolo. Conducente e passeggero dell’Audi sono stati portati con un’ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso di Santorso, con ferite per fortuna di lieve entità. Illesi invece conducente ed occupanti della Golf. I rilievi e la regolazione del traffico sono stati effettuati dalla polizia locale Alto Vicentino, in particolare di una pattuglia di Schio ed una del Distaccamento di Piovene Rocchette.