Comincia la 25esima giornata di Serie A: oggi Napoli-Lazio, domenica Roma-Juventus

Comincia di venerdì la 25esima giornata di Serie A. Antipasto gustoso al ‘Diego Armando Maradona’, dove Napoli e Lazio si affrontano in un ritorno al passato per Maurizio Sarri mentre Luciano Spalletti vuole cercare di mantenere invariata, se non addirittura aumentare, la distanza dalle dirette inseguitrici. Dirette per modo di dire, visto che Inter e Milan sono lontane la bellezza di 18 punti. 6 partite vinte di distanza.

Dopo la fiducia rinnovata dalla Società a Simone Inzaghi, nonostante i risultati altalenanti, l’Inter affronta a San Siro il Lecce di Baroni, che ormai non lotta più per la salvezza. I salentini sono a 24 punti in classifica con un margine rassicurante dalla zona rossa, ed in questo torneo hanno già preso scalpi importanti come quelli di Lazio e Atalanta ed hanno messo in difficltà Milan e Roma. A proposito dei rossoneri, la partita di domani al ‘Franchi’ segna il ritorno di Stefano Pioli a 5 anni di distanza dalla morte di Davide Astori: Fiorentina-Milan vale forse più dal punto di vista emotivo piuttosto che da quello tecnico. Anche se i rossoneri vorrebbero tenere il passo, o anche staccare, i cugini cittadini. Ed in caso cercare il controsorpasso sulla Lazio nel caso i biancocelesti vincessero a Napoli.

Ed anche la Roma vuole continuare la corsa Champions. L’avversaria è la Juventus, lontana ma neanche troppo in classifica e con ancora la spada di Damocle dei -15 a tavolino. Piccola curiosità: se i bianconeri dovessero riaverli, sarebbero in seconda posizione e comunque ancora a -15 dal Napoli. I giallorossi, privi di Mourinho per la terza volta in stagione, cercano il riscatto dopo la sconfitta di Cremona. Chiude la corsa la partita tra Atalanta e Udinese, con gli orobici reduci dalla terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

Rinfrancati dal primo successo in Serie A, i grigiorossi di Ballardini cercano continuità contro il Sassuolo che a sua volta cerca i tre punti per staccarsi definitivamente dalla zona pericolo, mentre la neo ultima in classifica Sampdoria gioca le sue ultime carte a Salerno. Dentro o fuori per Stankovic. Chance salvezza anche per il Verona impegnato contro lo Spezia che lo precede in classifica e l’eventuale successo gialloblu accorcerebbe ancora le distanza, invischiando i liguri in una lotta che speravano non affrontare.

Chiudono il programma Monza-Empoli e Torino-Bologna. Tutte e quattro le squadre non sono a rischio, ma cercano più di guardare avanti: il traguardo europeo non è poi così lontano, soprattutto per i felsinei, ma la parole Uefa non viene pronunciata. Ormai la scaramanzia è il vero ostacolo degli obiettivi.