Completati i gironi di Euro 2024: passano Georgia, Ucraina e Polonia

Un tris dell’Europa dell’est completa le magnifiche 24 di Euro 2024. Sono, infatti, Georgia, Polonia e Ucraina le ultime tre nazionali a qualificarsi per i prossimi Europei, attraverso gli spareggi della griglia play-off. Missione compiuta per la Georgia alla prima storica partecipazione a una fase finale dell’Europeo: battuta 4-2 ai rigori la Grecia. Il calciatore del Napoli Kvaratskhelia out nei tempi supplementari per un problema muscolare; ma a giudicare da come balla nei video celebrativi girati negli spogliatoi, pare che stia bene.

Passa anche l’Ucraina che batte 2-1 in rimonta l’Islanda. Niente da fare per Gudmundsson e compagni. L’Islanda passa in vantaggio proprio con un gran gol del genoano, ma nel secondo tempo subisce il ribaltone degli scatenati ucraini che dedicano la vittoria ai loro connazionali impegnati nella dura guerra contro la Russia.

Come per la Georgia, tiri dal dischetto decisivi anche per la Polonia. A Cardiff i polacchi superano 5-4 il Galles con lo juventino Szczesny e il romanista Zalewski protagonisti nella lotteria dei calci di rigore. Il calciatore nato a Tivoli (Roma) trasforma il suo penalty, mentre il portiere bianconero para quello decisivo. Tempi regolamentari e overtime si erano chiusi sullo 0-0.

Completato il quadro dei gironi di Euro 2024. Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La Georgia si conquista il Gruppo F raggiungendo Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca. E sarà proprio la Georgia di Kvara ad affrontare i turchi nel primo match del girone, previsto il 18 giugno alle ore 18 al Westfalenstadion di Dortmund.

Per l’Ucraina c’è il Belgio di Lukaku, la Slovacchia di mister Francesco Calzona e la Romania. I pupilli di Shevchenko debutteranno lunedì 17 giugno alle ore 15 contro i romeni all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Polonia inserita nel girone D con Francia, Olanda e Austria. Domenica 16 giugno la prima gara per Lewandowksi e Szczesny, contro gli Orange ad Amburgo. Di seguito i gironi completi di Euro 2024.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania.

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

Gruppo D: Olanda, Austria, Francia, Polonia.

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania e Ucraina.

Gruppo F: Portogallo, R.Ceca, Georgia, Turchia.