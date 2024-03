Un paese piange il piccolo Andrea di soli 2 anni, insieme alla famiglia. Fatale il malore in casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una famiglia di Longare sta attraversando dei giorni di lutto, costellate di domande al momento senza risposte dopo il decesso di un bimbo di soli due anni avvenuto in casa, sabato scorso, nel corso della serata. Il piccolo, Andrea Restiglian il suo nome, il minore di quattro figli, è stato soccorso prima dalla madre e in seguito dalla squadra di emergenza del Suem 118 inviata dall’ospedale San Bortolo.

I sanitari hanno in ogni modo tentato di rianimarlo, inutilmente: all’arrivo nell’abitazione di via Crosara non c’era ormai più nulla che si potesse fare per salvarlo. Il cuore in fase di sviluppo del bambino si era già fermato improvvisamente, in arresto cardiocircolatorio, e al termine dell’intervento il medico del team sanitario ne ha decretato la morte prematura.

Sembrano escluse, viste le circostanze, le possibilità di incidente domestico o altre ipotesi per spiegare il drammatico evento. A colpire il bimbo di poco più di 2 anni, mentre giocava in casa in quegli attimi da solo ma on dei familiari in altre stanze vicine, sarebbe stato un generico malore. Inspiegabile per ora, alla luce di quanto noto, considerando che non si avrebbero riscontri di problemi di salute o anche semplici stati di malessere passeggero nei giorni precedenti alla tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Longare.

E’ confermata da parte della Procura di Vicenza la disposizione dell’esame autoptico sul corpicino di Andrea, la cui salma sarà affidata ai genitori per la celebrazione del funerale. Si dovrebbe effettuare nelle prossime ore, nel polo clinico del capoluogo berico, riservando gli esiti finali al titolare del fascicolo d’inchiesta aperto sulla base dei rilievi dei Carabinieri, in contatto con la famiglia. Va specificato che si tratta di un procedimento standard quando si verificano eventi analoghi e che nessuna persona risulta indagata in merito alla disgrazia. Probabilmente non porterà consolazione ai genitori Marco e Martina e ai fratelli, ma trovare risposte sulla natura e causa del malore costituisce un passo necessario.

Da parte del sindaco di Longare, Matteo Zennaro, è giunto ieri un messaggio di vicinanza a nome di tutta la cittadinanza, ma sono tante le “voci” che si sono fatte sentire una volta che la triste notizia si è diffusa tra l’area dei Colli Berici e del Bassovicentino. “In questo momento triste e di profondo dolore – così Zennaro – non possiamo che attendere la data del saluto che daremo insieme al piccolo Andrea, e stringerci intorno ai familiari”.

La notizia è in aggiornamento