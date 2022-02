Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali. Ottimi segnali da Fischnaller nello slittino

La cerimonia di apertura si terrà venerdì 4 febbraio, alle ore 13 italiane. Tuttavia, sebbene i Giochi non siano ufficialmente cominciati, alcuni atleti sono già scesi in pista e hanno portato a casa i primi risultati.

Nelle prove di slittino, ottimi segnali sono arrivati da Dominik Fischnaller che sembra in ottima forma e pronto a giocarsi le medaglie a Pechino 2022 nel singolo maschile. Due tempi molto simili per l’azzurro: prima 57.832, poi 57.810. Meglio di lui a livello cronometrico hanno fatto solamente gli austriaci Wolfgang Kindl e David Gleirscher nel gruppo A. Discreti gli altri due italiani in gara, Kevin Fischnaller e Leon Felderer.

Con la prima sessione del doppio misto di curling, a sorridere sono: Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. I britannici hanno avuto la meglio sulla Svezia per 9-5, gli americani hanno invece battuto 6-5 l’Australia. Vanno all’extra end invece Cina e Repubblica Ceca, vincendo 7-6 rispettivamente contro Svizzera e Norvegia.

E i primi azzurri ad esibirsi ufficialmente saranno proprio quelli del curling nella sessione 2 doppio misto, alle 02:05 del 3 febbraio, e alle 07:05 per la sessione 3. L’Italia del curling è in gara anche il 4, il 5, il 6 e il 7.

Intanto Sofia Goggia sta tentando il tutto per tutto pur di essere a Pechino. A causa della sua ultima caduta a Cortina, Sofia Goggia non potrà essere la portabandiera per l’Italia alla cerimonia d’apertura, ma la sciatrice vuole esserci alle Olimpiadi invernali in Cina e sta facendo del suo meglio per recuperare in tempo. Il suo preparatore, Flavio DI Giorgio, ha confermata che l’azzurra sta lavorando duramente per non perdere i Giochi.

Le Olimpiadi palcoscenico per promuovere la pace. Il presidente del Cio, Thomas Bach, è stato il primo a siglare con il suo nome, il murale della tregua olimpica che campeggia all’ingresso del Villaggio a Pechino, lanciando un appello “a tutti i leader politici del mondo di impegnarsi per rispettare questa tregua”. Rivolgendosi poi agli atleti, Bach li ha esortati a lasciare la propria firma sullo stesso murale, per mostrare l’impegno di tutti in questa missione di pace dei giochi olimpici. “Nei prossimi giorni gareggerete l’uno contro l’altro, ma allo stesso tempo vivrete insieme pacificamente e rispettosamente sotto lo stesso tetto, nel Villaggio Olimpico. In questo modo, mostrerete come può essere il mondo se tutti rispettassimo le stesse regole e ci rispettassimo l’un l’altro”.