Pm10, ancora livello di allerta rosso. Siotto: “Lo stop dei veicoli non basta, servono norme più efficaci”

Ancora livello di allerta rosso per le Pm10 a Vicenza. Almeno fino a venerdì 4 febbraio quando l’Arpav pubblicherà un nuovo bollettino. E, quindi, ancora blocco dei veicoli inquinanti (anche diesel euro 4 e 5 privati) dalle 8.30 alle 18.30 in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana della città.

“Facciamo appello alla Regione Veneto e allo Stato – afferma l’assessore all’ambiente Simona Siotto – perché intervengano con norme più efficaci di contrasto all’inquinamento atmosferico. Le limitazioni alla circolazione e le altre misure messe in campo finora non bastano: serve una politica seria che incentivi l’efficientamento energetico, maggiori verifiche sugli impianti di riscaldamento che il Comune non può ancora fare efficacemente e anche una presa di coscienza da parte di ogni singolo cittadino. Le azioni e abitudini quotidiane, dallo spegnimento del motore quando si è fermi alla riduzione della temperatura del riscaldamento, se attuate con responsabilità dall’intera collettività possono dare un contributo importante al miglioramento dell’aria che respiriamo”.

Le limitazioni alla circolazione valgono per per i veicoli benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1 gennaio 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0, 1. Stop, inoltre, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 12.30 anche per i veicoli commerciali diesel euro 5.

Oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri Stanga (lato San Pio X) e Saviabona. Per quanto riguarda le disposizioni antismog per il riscaldamento, con il livello rosso è necessario ridurre la temperatura a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici; in caso di presenza di impianti alternativi, non si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet) con prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. È vietato, inoltre, lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, fatti salvi quelli mediante iniezione o con interramento immediato.