Coppa del Mondo di sci: una sontuosa Brignone si prende il podio a Courchevel

IUna Federica Brignone da sogno vince il terzo slalom gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino, disputato a Courchevel in Francia. L’azzurra, all’11esimo successo in carriera, il primo stagionale, comincia la seconda manche dal terzo posto e precede le avversarie con il tempo di 2:12.59.

Seconda la norvegese Holtmann, terza la svizzera Holdener. Settima Marta Bassino, Sofia Goggia è 16esima davanti a una deludente Mikaela Shiffrin.

Con il successo odierno Federica vola anche in testa alla classifica di specialità e al secondo posto in quella generale. Per l’azzurra si tratta dell’undicesima vittoria nel circuito maggiore.

“Sono davvero felice di aver vinto qui a Courchevel, perché per un motivo o per l’altro non ero mai riuscita a fare bene. Ho pensato solo a spingere nella seconda manche, ho sciato bene e ho raccolto un grande risultato su una pista che mi piace. Un successo che dedico ai miei tifosi che mi hanno seguito sempre in tanti“, le sue parole dopo la vittoria.

Partita terza dopo la prima manche, la Brignone ha aumentato il vantaggio fino a chiudere con 44 centesimi sulla Holdener. Dopo di lei sono scese Marta Bassino, che non è riuscita a ripetersi ed è scivolata al settimo posto, e la norvegese Holtmann, che ha perso 3 decimi negli ultimi 9 secondi di gara ed è finita dietro di 4 centesimi. Per la Holdener è stato il primo podio in gigante, per la Holtmann il primo in Coppa del Mondo.

Per pochi centesimi sfuma il podio per la coppia Petra Vlhova e Viktoria Rebensburg, quarte a pari merito (+0.48), mentre in sesta posizione chiude la svedese Sara Hector (0.59). Ha perso, invece, cinque posti, rispetto alla prima manche, Marta Bassino, alla fine settima con 77 centesimi di ritardo dalla compagna di squadra. La piemontese non ha trovato il giusto feeling con il tracciato più filante della seconda frazione.

Bella rimonta di Sofia Goggia, che recupera dieci posizioni e chiude al sedicesimo posto a 1.49 da Brignone. Più indietro in ventottesima posizione troviamo Irene Curtoni (+2.79).

Giornata totalmente da dimenticare invece per una sbiadita Mikaela Shiffrin, solamente diciassettesima a 1.65 dalla vetta. La Shiffrin resta comunque al comando della classifica generale con 546 punti contro i 381 di una Federica Brignone, che, come detto sopra, è in vetta a quella di gigante con 225 punti davanti ai 159 di Holtmann e i 158 di Bassino.