Coppa Intercontinentale: il Psg batte il Flamengo ai rigori

Ad aprire le marcature in Qatar è Kvaratskhelia (38’), mentre Jorginho pareggia su rigore (62’). Decisivi i tiri dal dischetto: Safonov para quattro conclusioni su cinque e permette al Psg di trionfare.

É L’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan che accoglie la finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2025, appuntamento al quale il Psg si presenta da Campione d’Europa in carica, avendo vinto la Champions League. L’avversario è il Flamengo, Campione del Sud America grazie al trionfo nell’ultima Copa Libertadores. La squadra di Luis Enrique però si è qualificata direttamente per la finale, come previsto dal regolamento, mentre quella di Filipe Luis è dovuta passare attraverso due altre sfide. I brasiliani hanno infatti battuto il Cruz Azul (Campione Concacaf) nel Derby delle Americhe e poi i Pyramids (Campioni d’Africa) nella Challenger Cup, guadagnandosi così il diritto di affrontare il Psg per la conquista del tetto del mondo.

Finisce 1-1 dopo 120 minuti . É al 38’ che il Psg riesce a timbrare l’1-0 grazie Kvaratskhelia ma al 62’ il Mengão trova però l’episodio per ristabilire la parità: Marquinhos commette un ingenuo fallo da rigore (decisivo il Var) e Jorginho trasforma il penalty nell’1-1, spiazzando Safonov. Nei supplementari c’è grande equilibrio.

Ad assegnare il trofeo sono quindi i calci di rigore. Dembélé tira altissimo per i parigini e Rossi mura la conclusione di Barcola, ma Safonov para i penalty di Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira e Luiz Araujo, regalando così al Psg la prima Coppa Intercontinentale della propria storia, con il torneo giunto alla sua seconda edizione dopo il ritorno a questa denominazione. I parigini sono la prima squadra francese di sempre a riuscire nell’impresa.