Coppa Italia: ai quarti anche Juventus, Atalanta e Lazio

Con tre partite in un giorno, definito il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. A Torino, la Juventus soffre contro il Monza ma alla fine la spunta per 2-1 grazie a un gran gol di Federico Chiesa, tornato forte come prima dopo il grave infortunio. Atalanta, altra goleada: Spezia al tappeto. Lazio, allo stadio Olimpico contro il Bologna: il massimo col minimo sforzo. Ora, nei quarti, i bergamaschi del Gasp sfideranno l’Inter al Meazza, mentre i biancocelesti faranno visita alla Juventus.

La sfida dello Stadium. I bianconeri sbloccano il match dopo soli 8 minuti grazie a una gran colpo di testa di Kean. Valoti, sempre di testa, pareggia al 25′ sugli sviluppi di un corner. Allegri, sostituito in panchina da Landucci perchè squalificato, vince la gara contro il Monza di Galliani e Berlusconi grazie ai cambi, e soprattutto grazie a Chiesa che ritrova il gol dopo oltre un anno.

Fuochi d’artificio a Bergamo. Dopo l’8-2 alla Salernitana in campionato, un’altra goleada per la Dea: 5-2 allo Spezia. Ben 5 reti nel primo tempo al Gewiss Stadium: doppietta di Lookman e poi Hateboer per gli orobici, ma Ekdal e Verde tengono i liguri in partita. Nella ripresa una perla di Hojlund e l’autogol di Ampadu chiudono il conto. Una sola nota negativa per mister Gasperini: l’infortunio di Scalvini.

La Lazio non brilla ma passa il turno. Alla squadra di Sarri basta una rete di Felipe Anderson al 33′. Significativo record per i capitolini: volano ai quarti di finale di Coppa Italia per la 12° volta consecutiva. Gara mai in discussione, giocata senza strafare e in maniera lucida contro un Bologna al di sotto delle attese dopo la bella vittoria di Udine nella 18° giornata di Serie A.

Deludente la formazione allenata da Thiago Motta. Nemmeno un tiro in porta per i felsinei troppo attendisti all’inizio e poi incapaci di cambiare spartito una volta passati in svantaggio; anche per merito dei padroni di casa. Stavolta niente montagne russe per la Lazio che resta sul pezzo fino al termine e centra l’obiettivo senza soffrire.

Il quadro completo dei quarti di finale di Coppa Italia in programma tra fine gennaio e inizio febbraio. Come per gli ottavi, gara unica a eliminazione diretta in casa delle squadre che l’anno scorso si sono classificate meglio in Serie A. Dunque, sono sempre previsti eventuali tempi supplementari e calci di rigore; solo le semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno. Si ripartirà con queste sfide: Inter-Atalanta, Roma-Cremonese, Fiorentina-Torino e Juventus-Lazio.