Coppa Italia, al San Paolo la Lazio va ko. Il Napoli in semifinale

Il primo quarto di finale di Coppa Italia è da fuochi d’artificio, forse perchè andato in scena all’ombra del Vesuvio, dove botti, petardi e girandole vanno di moda. Dopo tante delusioni e sofferenze, finalmente Napoli gode. La squadra partenopea batte 1-0 la Lazio e vola in semifinale. Minuto 95: al triplice fischio finale dell’arbitro Massa è una vera e propria liberazione per i tifosi napoletani che tornano a cantare come un tempo.

Stavolta la compagine azzurra ci ha messo “anema e core”, il pubblico ha ritrovato la passione e per una sera Insigne è tornato a essere “Lorenzo il Magnifico”. Suo a inizio gara il gol che ha deciso la sfida del San Paolo. Certo, non è tutto oro quel che luccica, soprattutto alla luce di tanti calciatori ancora irriconoscibili, Zielinski su tutti, ma il passaggio del turno è comunque una gran bella iniezione di fiducia per un gruppo che deve ritrovarsi.

Una cosa è certa: serviva un risultato ad effetto e il Napoli lo ha ottenuto, contro una bella Lazio che non ha mai accettato la resa in un match entusiasmante in cui è accaduto di tutto. Sul taccuino spiccano: nel primo tempo, due espulsi, Hysaj e Lucas Leiva, l’infallibile capocannoniere del campionato Ciro Immobile, bomber laziale ma napoletano verace di Torre Annunziata, che sbaglia un rigore, e nella ripresa ben quattro legni clamorosi, due per parte. Simone Inzaghi mastica amaro ma la sua Lazio c’è ed è pronta per il derby di domenica contro la Roma.