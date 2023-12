Coppa Italia, il Frosinone asfalta il Napoli e vola ai quarti. Stasera Inter – Bologna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ottavi di Coppa Italia ancora maledetti per il Napoli. Al Maradona i campioni d’Italia vengono schiacciati 4-0 dal Frosinone che vola, per la prima volta nella sua storia, ai quarti di finale della competizione dove affronterà la vincente della sfida tra Juventus e Salernitana.

La favola dei ciociari si concretizza nella ripresa. Gli uomini di Di Francesco, rimasti a galla nel primo tempo grazie alle parate di Cerofolini e al gol annullato a Simeone per un tocco di mano di Lindstrom, sbloccano il match al 65′ con l’incornata di Barrenechea e con il contropiede di Caso (70’). Al 91′ segna Cheddira dal dischetto, al 95′ il sigillo di Harroui (95’).

Per gli azzurri la Coppa Italia resta un tabù. Il Napoli esce per il terzo anno di fila nel torneo, sempre sconfitto in casa: nel 2022 ko 5-2 con la Fiorentina ai supplementari, nella scorsa edizione fuori con la Cremonese ai rigori, quest’anno strapazzato dal Frosinone.

Una sconfitta dura da accettare per Walter Mazzarri che a fine gara commenta: “Intanto mi voglio scusare con i tifosi. Bisogna essere il Napoli e non va bene concludere una gara così. Abbiamo sottovalutato il pericolo proprio quando sono entrati i nostri big. Si è fatto meglio quando c’era chi gioca meno. I fischi? Ci stanno. Essere andati allo sbaraglio demoralizzandosi per due errori fatti non va bene, sembravamo una squadra che andava per conto proprio, spero che questo ci serva da lezione, bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro“.

Esulta Eusebio Di Francesco dopo aver centrato l’impossibile. “È un’impresa – ha detto il tecnico del Frosinone a fine gara – i ragazzi hanno dimostrato sacrificio. Ragazzi terribili? Sì, sono contento che vogliono mettersi in mostra, sono soddisfatto, è merito loro. Merito anche al club che ci dà tranquillità, meritano tutti questa impresa, tifosi compresi”.

Stasera toccherà al Bologna scendere in campo per tentare l’impresa. Sulla strada dei rossoblù, reduci dalla vittoria casalinga contro la Roma che ha regalato a Zirkzee e soci il quarto posto in solitaria in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi che si presenta all’impegno di Coppa dopo la pesante vittoria contro la Lazio che le ha permesso di guadagnare punti sulle inseguitrici. Si gioca a San Siro, alle 21.