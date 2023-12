Adolescente investita al “Bosco” sulle strisce. Ricoverata ma non in pericolo di vita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di apprensione ieri sera, martedì 19 dicembre poco dopo le 18, per l’investimento di una ragazza minorenne a Thiene. Una donna 50enne, residente in città, era alla guida di autovettura Lancia Y, mentre stava percorrendo viale Bassani con direzione via Bosco de’ Preti.

Dopo avere oltrepassato la rotatoria con via Montegrappa, per cause ancora in corso di accertamento, la conducente alla guida dell’utilitaria ha investito una ragazza di 15 anni che aveva impegnato l’attraversamento pedonale.

A seguito dell’impatto, la giovane studentessa é stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e subito trasferita al Pronto Soccorso di Santorso in codice giallo. Per quanto per ora reso noto la giovane – si tratta di una studentessa thienese residente in zona – non correrebbe rischi per la propria incolumità, in attesa di conoscere comunque l’esito degli accertamenti diagnostici ai quali è stata sottoposta per escludere eventuali lesioni latenti.

Subito sono stati avvisati i familiari della 15enne, che l’hanno raggiunta al polo medico “Alto Vicentino” per accudirla e confortarla e prendere contatto con i medici che l’avevano presa in carico. Ad occuparsi dei rilievi di rito e della regolazione del traffico in un orario particolarmente impegnativo per il traffico intorno al centro di Thiene, si sono recate sul posto due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.