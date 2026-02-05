Coppa Italia: Inter prima semifinalista, Torino battuto 2-1

L’Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia: Torino battuto 2-1. Una gara andata in scena allo stadio Brianteo di Monza a causa dell’indisponibilità di San Siro per via dell’imminente inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. A livello storico, la sfida tra nerazzurri e granata nella nostra coppa nazionale mancava dal 1991. Ampio turn over interista deciso da mister Chivu con Martinez al posto di Sommer tra i pali e soprattutto il classe 2004 Issiaka Kamate debuttante a centrocampo. In mediana prima gara da titolare anche per il 2007 Matteo Cocchi. In campo dal primo minuto anche Diouf. In casa Toro, invece, il tecnico Baroni schiera subito i quattro nuovi acquisti arrivati dal calciomercato invernale: Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic, in coppia con Njie. Out Adams, fermato da un problema muscolare.

La gara. Il primo squillo del match arriva al 20’: Carlos Augusto scheggia la traversa con un potente tiro di sinistro da fuori area. Al minuto 35 padroni di casa in vantaggio: gran giocata di Kamate sulla destra, cross perfetto per Bonny che di testa insacca. Il 2-0 arriva a inizio ripresa: Thuram entra in area dalla destra, serve con un assist no-look Diouf che non sbaglia. Immediata reazione del Torino che accorcia le distanze al 57′: Kulenovic anticipa l’uscita di Martinez, tradito da una leggera deviazione di Carlos Augusto sul cross di Pedersen. Il Toro poi al 74′ segna il 2-2 con Prati ma la rete viene annullata per fuorigioco. In semifinale, l’Inter se la vedrà con la vincente di Napoli-Como, gara in programma martedì prossimo 10 febbraio.