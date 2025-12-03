Coppa Italia: la Juve batte l’Udinese e approda ai quarti. Oggi altri tre match

Locatelli fa le cose per bene e trascina la Juventus ai quarti di Coppa Italia. Battuta l’Udinese 2-0 senza troppi patemi e grazie agli errori di Palma che per anticipare David, su un cross di McKennie, batte in scivolata il proprio portiere Sava e decreta il primo vantaggio bianconero. I friulani latitano in attacco per tutto il match e al 68′ Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito a Fourneau.

E se da un lato Spalletti si gode un ritrovato David che, complice l’assenza di Vlahovic per infortunio, sembra essersi ‘svegliato’ dal torpore che lo rallentava, c‘è preoccupazione per l’infortunio di Federico Gatti. Il difensore, impegnato a marcare Buksa, ha appoggiato male il piede destro sul terreno. Immediato il risentimento al ginocchio per quella che sembra essere una distorsione. L’entità dell’infortunio è ancora da stabilire. Con Rugani e Bremer ancora ai box, Spalletti per il ritorno che si preannuncia incandescente nella ‘sua’ Napoli si ritrova con i soli Kalulu, Kelly e Koopmeiners a disposizione, oltre al giovane Pedro Felipe.

Ora in Coppa per Spalletti c’è la vincente di Atalanta-Genoa che scende in campo oggi alle 15. Dopo le due belle vittorie contro l’Eintracht Francoforte in Champions e la Fiorentina in campionato, gli uomini di Palladino si approcciano a una sfida che si preannuncia abbastanza delicata visto che anche la squadra di Daniele De Rossi vuole continuare nella striscia positiva.

Tre ore dopo, alle 18, sarà la volta di Napoli-Cagliari. Antonio Conte vuole fare meglio dell’anno scorso quando, proprio in questo periodo, i partenopei furono eliminati dalla Lazio agli ottavi. Contro il Cagliari, però, il tecnico darà parecchio spazio a chi finora ha giocato meno. In difesa tornerà titolare Juan Jesus mentre a destra toccherà per la prima volta a Mazzocchi. Le vere novità sono però Vergara e Ambrosino. Pisacane dal canto suo, dovrebbe confermare diverse pedine della sfida di campionato contro la Juventus, tra cui Palestra e la coppia Esposito-Borrelli.

Il programma di Coppa Italia si chiude alle 21 con Inter-Venezia. Per gli uomini di Chivu vietato sottovalutare i lagunari, arrivati fin qui dopo aver eliminato il Mantova al primo turno e l’Hellas ai rigori nei sedicesimi. Per quanto riguarda la formazione, Chivu dovrebbe far affidamento sulle seconde linee tra cui De Vrij e Frattesi. In attacco spazio a Pio Esposito, affiancato da uno tra Thuram e Bonny. Il Venezia, attualmente quinto in Serie B, sogna una grande notte a San Siro con Stroppa che avrà tutti a sua disposizione per tentare l’impresa.