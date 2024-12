Coppa Italia, la Juventus cala il poker contro il Cagliari

All’Allianz Stadium di Torino gli uomini di Thiago Motta sbrigano la partita a cavallo tra il primo e il secondo tempo. A sbloccarla al 44′ è Dusan Vlahovic con una girata dopo il controllo su passaggio di Yidliz, poi nella ripresa è la punizione di Koopmeiners (53′) a regalare il raddoppio. I bianconeri calano il tris a 10′ dalla fine, con Conceiçao che di sinistro buca Scuffet, poi il cucchiaio di Nico Gonzalez (89′) chiude il match. Ai quarti la Juvetnus troverà l’Empoli che agli ottavi ha eliminato la Fiorentina.

Senza Cambiaso e con Danilo e Gatti in panchina, Thiago Motta ridisegna la difesa bianconera schierando Locatelli centrale e McKennie terzino, mentre Koopmeiners è arretrato a centrocampo al fianco di Thuram dietro a Yildiz trequartista. Nicola risponde con un 4-4-1-1 con Lapadula come terminale offensivo e Gaetano alle sue spalle.

Il Cagliari ci mette appena 38 secondi per far capire alla Juventus di non essere andata a Torino per la sola presenza. Sui piedi di Lapadula prima e su quelli di Deiola e Marin poi, infatti, capita il pallone dello 0-1 per i sardi, con Di Gregorio che mette il suo di piede per dire no all’attacco rossoblù. La risposta della Juventus arriva al 12′ con Yildiz, al termine di minuti di possesso palla continuo per i bianconeri, col turco che prova la conclusione sul secondo palo col pallone che termina abbondantemente sul fondo. Prove generali per il vantaggio dei bianconeri che arriva al 44′ con Vlahovic: il serbo riceve spalle alla porta da Yildiz, da centravanti vero prende posizione su Wieteska e con un sinistro in diagonale regala il vantaggio alla Vecchia Signora. Una rete che fa esplodere lo Stadium e che permette alla Juve di chiudere la prima frazione avanti.

Nessun cambio all’intervallo, con la ripresa iniziata con una Juventus più decisa rispetto all’avvio dei primi 45′. E il raddoppio arriva dopo 8′, con una punizione di Koopmeiners che al 53′ di sinistro buca Scuffet con una conclusione imprendibile. Un minuto dopo Vlahovic cala il tris di scavetto, ma Feliciani annulla per posizione di offside del serbo. All’89’ Conceiçao da destra rientra come al solito sul sinistro, con Palomino che non riesce a mettere il piede per evitare il gol del lusitano. La ciliegina sulla torta la mette Nico Gonzalez che all’80’ in contropiede scucchiaia trovando il poker.

Per la Coppa Italia stasera in campo Roma-Samp, giovedì l’Inter contro l’Udinese.