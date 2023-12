Coppa Italia, Lazio ai quarti: Guendouzi stende il Genoa. Stasera Fiorentina – Parma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Lazio batte 1-0 il Genoa e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, prima squadra a qualificarsi al prossimo turno della competizione. A decidere il match è Matteo Guendouzi dopo soli 5′. Pellegrino anticipa Hefti e serve il francese a centro area, con l’ex Marsiglia che apre l’interno e di destro batte Leali. Per Guendouzi, autore non solo del gol ma di una partita di spessore, è la prima rete con la maglia biancoceleste. I liguri affidano la propria reazione a Retegui ma è Basic a mancare la rete del raddoppio. Il forcing finale della squadra di Gilardino non sortisce effetti. Unica nota stonata della serata per la Lazio è data dagli infortuni di Isaksen e Patric, usciti entrambi per problemi muscolari da valutare.

Passa dunque la Lazio, Genoa eliminato: I biancocelesti si qualificano per il tredicesimo anno di fila ai quarti di Coppa Italia, turno al quale i liguri non accedono invece dal 1991-92. Al prossimo turno gli uomini di Maurizio Sarri potrebbero regalarsi il derby con la Roma. Dovranno però attendere prima il risultato del match tra giallorossi e Cremonese in programma il 3 gennaio.

Commento un po’ polemico per Maurizio Sarri che al termine della sfida dice: “Contro il Cagliari avevamo fatto una buona partita. Io sono tre anni che sono a Roma e tre anni che la Lazio è in crisi. Siamo in crisi ma abbiamo vinto tre partite nell’ultima settimana. La responsabilità di non aver chiuso la partita, comunque, c’è anche stasera come c’è stata con il Cagliari”. Poi su Guendouzi: “È un ragazzo di grande energia e personalità, gli piacciono le sfide e si butta nella partita. A me aveva già impressionato in Premier”.

Stasera in campo, per la seconda sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Fiorentina-Parma. La Viola, reduce dalla vittoria sulla Salernitana fa il suo esordio nella competizione, contro la capolista della Serie B di Pecchia che ha già eliminato Bari e Lecce. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale dove la vincente affronterà una tra Inter e Bologna nella parte alta del tabellone. Italiano non ha alternative, vuole vincere perché non ha dimenticato la sconfitta nella finale della stagione scorsa contro l’Inter e vuole riprovarci. Fischio d’inizio, allo stadio Artemio Franchi, ore 21.