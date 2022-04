Previsioni meteo 20-22/04, settimana piovosa a intermittenza con le schiarite

SITUAZIONE GENERALE

Dopo belle giornate di sole dal clima primaverile il tempo tende gradualmente a peggiorare per l’approssimarsi di una depressione sul Mediterraneo occidentale in movimento verso l’Italia. Non sarà un peggioramento esteso e duraturo, tra una pioggia e l’altra vedremo spesso delle belle schiarite con momenti soleggiati.

MERCOLEDI 20 APRILE

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Qualche schiarita in più la vedremo sulle zone meridionali della provincia. Anche nella seconda parte della giornata avremo nubi irregolari ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

GIOVEDI 21 APRILE

Durante la mattinata vedremo ancora qualche schiarita dove il sole si affaccerà di tanto in tanto. Col passare delle ore le nubi si faranno via via più presenti fino ad avere una copertura compatta su tutta la provincia. Le prime piogge arriveranno verso sera, dapprima sul Basso Vicentino, in estensione poi anche all’alto. Quota neve in montagna 1700 metri. circa. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura compresi tra 7 e 15°.

VENERDI 22 APRILE

La mattina tempo perturbato con piogge sparse su tutto il territorio e neve oltre i 1600/1800 metri. Dal pomeriggio i fenomeni andranno ad esaurirsi ad iniziare da sud. Parziali schiarite le vedremo in serata. Sono attesi generalmente 20-30 mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve a 2000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana il tempo sarà molto variabile/instabile con maggiori probabilità di precipitazioni lungo le pedemontane il sabato sera e domenica mattina. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.