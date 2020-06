Coppa Italia, si gioca alle 21 senza supplementari. Minuto di silenzio per vittime Covid-19

Il calcio riparte con le due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, dopo uno stop di oltre tre mesi dell’attività sportiva causato dall’emergenza Covid-19. Per commemorare tutte le vittime di questa pandemia sarà osservato un minuto di silenzio prima del calcio di inizio delle due semifinali, al termine del quale le squadre e gli ufficiali di gara rivolgeranno un applauso a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul terreno di gioco insieme con i calciatori.

I tre sanitari rappresenteranno simbolicamente tutti coloro che si sono impegnati nella lotta contro Covid-19. Il Milan giocherà con delle maglie con scritto “andrà tutto bene” che poi andranno all’asta per beneficenza per le famiglie indigenti di Milano.

Le due semifinali di Coppa Italia si giocheranno venerdì (Juventus-Milan) e sabato Napoli-Inter) alle 21 e non alle 20.45 e saranno rigorosamente a porte chiuse. Lo ha ufficializzato la Lega riferendo anche del cambio di regolamento ma solo per questa stagione. In pratica in caso di parità non si andrà ai tempi supplementari ma saranno i calci di rigore a stabilire chi accederà alla finalissima dell’Olimpico in programma il 17 giugno.

Le probabili formazioni: Per la Juventus mister Sarri pronto a riproporre Bentancur in regia al posto di Pjanic. De Ligt al centro della difesa visto che Chiellini non è ancora al meglio, mentre in attacco maglia da titolare per Douglas Costa e Dybala. Il tecnico del Milan Pioli è invece costretto a inventarsi l’undici titolare date le assenze per squalifica. Provati con insistenza Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura dietro a Rebic, preferito a Leao. In difesa recuperato Kjaer, Calabria preferito a Laxalt.

In casa Napoli Maksimovic prende il posto di Manolas al centro della difesa. Ballottaggio in mediana tra Demme e Allan e in porta tra Meret e Ospina. All’Inter Conte è alle prese con qualche acciacco in difesa, se De Vrij o Bastoni non dovessero farcela è pronto D’Ambrosio. A centrocampo Eriksen favorito su Sensi per una maglia da titolare a supporto della coppia Lautaro-Lukaku.