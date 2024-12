Coppa Italia: tutto facile per Roma e Atalanta che accedono ai quarti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In attesa di Inter-Udinese di oggi giovedi 19 dicembre, si va delineando il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Si qualificano anche Roma e Atalanta che superano due squadre di Serie B. I giallorossi nel prossimo turno sfideranno il Milan a San Siro, mentre la Dea affronterà il Bologna al Dall’Ara. Dunque, la Roma di Claudio Ranieri torna a sorridere dopo la prestazione horror di Como: all’Olimpico contro la Sampdoria finisce 4-1. A segno: Dovbyk (doppietta per l’attaccante ucraino), Baldanzi, Yepes (per i blucerchiati) e Shomurodov. Bergamo: Atalanta sempre travolgente con un super De Ketelaere, Cesena travolto 6-1. In gol Zappacosta, due volte il belga, due volte Samardzic e Brescianini. Ceesay per i romagnoli.

Roma-Sampdoria 4-1. Dopo tanti sold out, la compagine giallorossa non riempie lo stadio in ogni ordine di posto alla luce dei tanti problemi di questa stagione, ma, per una gara di Coppa Italia contro una squadra che milita nel torneo cadetto, è comunque riuscita a portare all’Olimpico ben 55.000 spettatori. Una roba pazzesca soprattutto di sera e alla luce delle basse temperature di questo mese di dicembre. Partenza a razzo dei capitolini che di fatto archiviano la pratica nei primi 25 minuti, giocando con grande intensità. Un redivivo Dovbyk cala la doppietta segnando al 9′ e al 19′. Tris di Baldanzi al 24′. Al 61′ il gol della bandiera per gli ospiti con Yepes prima del poker firmato Shomurodov al 79′.

Atalanta-Cesena 6-1. I nerazzurri di Gasperini si confermano devastanti anche in Coppa Italia. Gewiss Stadium: come la Roma, anche la Dea chiude subito il conto. A fine primo tempo 4-0 per i padroni di casa. Apre le danze Zappacosta con un gran destro dopo 4 minuti. Poi sale in cattedra il talentuoso belga De Ketelaere che fa doppietta andando in gol all’8′ e al 35′. Poker di Samardzic al 27′. Nel secondo tempo, arrotondano ulteriormente il punteggio Brescianini al 54′ e Samardzic al 71′; doppietta anche per l’ex Udinese. Solo al 90′ mettiamo a referto l’unico gol degli ospiti con Ceesay. Questi tutti gli abbinamenti dei quarti di finale di Coppa Italia, partite sempre a eliminazione diretta in gara unica: Bologna-Atalanta, Milan-Roma e Juventus-Inter. La Lazio, invece, attende di conoscere la vincente di Inter-Udinese.