Coppa Italia: Vlahovic trascina la Juve e in semifinale ritroverà la Fiorentina

In archivio anche i quarti di finale di Coppa Italia e adesso riflettori puntati su due avvincenti semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno: il derby Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, ovvero il neobianconero Vlahovic contro il suo recente passato viola. Due sfide che si annunciano altamente spettacolari; ancora da fissare giorno e orario delle quattro partite. Sappiamo che indicativamente l’andata ci sarà tra il 2 e il 3 marzo, il ritorno tra il 20 e il 21 aprile.

Nel giovedì di Coppa: Juve a fatica contro il Sassuolo, Fiorentina corsara in casa dell’Atalanta. E all’Allianz Stadium di Torino, a regalare la rete della vittoria alla Vecchia Signora è il solito super Dusan Vlahovic arrivato alla corte di Max Allegri attraverso il mercato invernale. Il gol del successo bianconero arriva solo all’88’: sul tiro dell’attaccante serbo è decisiva la deviazione di Ruan Tressoldi che inganna il portiere Pegolo.

Una vittoria comunque meritata quella di Madama, soprattutto alla luce delle tante occasioni create. Nel primo tempo botta e risposta: gol lampo di Dybala dopo soli 3 minuti, pareggio di Traorè al 24′. Ripresa tutta juventina con il portiere di riserva Gianluca Pegolo in versione paratutto. Incredibile la sequenza di occasioni da rete create dalla Juve e sventate dal 40enne estremo difensore dei neroverdi. Come detto, però, Pegolo non può nulla sul tiro di Vlahovic deviato dal difensore brasiliano.

L’impresa della Viola a Bergamo. In 10 uomini la squadra di Vincenzo Italiano stende l’Atalanta per 3-2. Match-winner Milenkovic al 93′. All’Atalanta non bastano le reti di Zappacosta e del neoacquisto Boga, ex Sassuolo. Prima del gol vittoria del difensore serbo, gli ospiti erano andati a segno grazie a una doppietta di Piatek.

Sul risultato di 2-2, espulso per doppia ammonizione il difensore argentino Lucas Martinez Quarta. Nonostante l’inferiorità numerica, in pieno recupero Milenkovic regala ai suoi le semifinali di Coppa Italia. E adesso la Fiorentina potrà vendicarsi con Vlahovic, che ha deciso di lasciare Firenze con destinazione Juventus: il club più odiato dai tifosi gigliati.