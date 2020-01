Previsioni meteo 10-12 gennaio nel Vicentino. Niente piogge nei prossimi giorni

Si prevede nel lungo termine almeno un’altra settimana senza precipitazioni piovose. Dal poco nuvoloso di oggi sarà un week end caratterizzato solo dal bel tempo, così come in tendenza nei giorni successivi. Situazione meteo che s’intreccia con il problema smog. Le previsioni sui cieli del Vicentino sono come d’abitudine affidate a Piccole Dolomiti Sport.

VENERDì 10 GENNAIO

Tempo da sereno a poco nuvoloso sul Vicentino. In montagna si avvertirà un primo lieve calo termico, tutta via le temperature saranno ancora oltre la norma sui rilievi. Freddo più pungente in pianura, invece, con estremi termici ad oscillare tra -3 e +9°.

SABATO 11 GENNAIO

Bel tempo generale senza nubi. Calo delle temperature in quota con zero termico fissato a 1.500 metri. Estese brinate in pianura con rischio di nebbie diffuse prevalentemente sul Bassovicentino.

DOMENICA 12 GENNAIO