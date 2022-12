Dietrofront di Totti: vorrebbe riparlare con Spalletti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Mi piacerebbe riparlare con Spalletti e tanto ricapiterà. Con lui mi sono espresso al massimo. Mi ha cambiato ruolo e ho avuto un grande rapporto con lui. Mi è dispiaciuto aver finito così. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione”. Parole inaspettate quelle pronunciate da Francesco Totti, che a distanza di qualche anno dal doloroso addio alla Roma anche per le tante frizioni con l’ex allenatore, tende la mano al tecnico di Certaldo. Lo fa nel corso di in una lunga diretta sul canale twitch BepiTv1.

L’ex capitano giallorosso Totti è tornato anche sulla questione di un suo ritorno a Trigoria: “I matrimoni si fanno in due. Non c’è niente in ballo. Ma sono contento così, l’importante è che facciano un percorso importante. Noi tifosi gli andremo dietro. Per me la Roma viene prima di tutto, l’ho sempre dimostrato con quello che ho fatto. Il ritiro della maglia numero 10? Spetta alla Roma decidere se ritirarla o no, non a me. Ho sempre detto che indossarla è il sogno di tutti i bambini, ma se il club dovesse decidere di ritirarla mi rimangerei tutto. Da tifoso l’avrei ritirata immediatamente, da giocatore invece spero che un giorno arriverà uno più forte di Totti”.

Infine un commento sugli attuali ragazzi “simbolo” della squadra, a cominciare da Zaniolo: Zaniolo: “Cosa gli serve per prendersi la Roma? La testa giusta. Il suo ruolo? Ancora non l’ho capito. Scherzi a parte, per me deve giocare esterno, è tutta forza”. Su Dybala le idee sono chiare: “Ha tutte le caratteristiche per esprimersi ad alti livelli. Lo ha già dimostrato e lo sta dimostrando a Roma, si è ambientato da grande campione”. Infine un riferimento a Cristiano Ronaldo, che dopo i Mondiali in Qatar sta vivendo le emozioni che l’ex 10 giallorosso ha vissuto nel finale di carriera: “Mi sembra di rivivere le sue sensazioni su me stesso” ha ammesso Totti.