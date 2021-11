Duello Verstappen-Hamilton in Brasile: respinto il ricorso della Mercedes, niente penalità per Max

Tanto rumore per nulla. Nessuna penalizzazione per Max Verstappen dopo il caso del duello con Lewis Hamilton nel corso del Gran Premio del Brasile di domenica scorsa. L'olandese della Red Bull non subirà alcuna retrocessione in griglia nel GP del Qatar, previsto il 21 novembre. La Fia, la Federazione internazionale dell'automobile, ha infatti rigettato il ricorso della Mercedes. Pertanto, le classifiche piloti e costruttori non subiranno cambiamenti.

I fatti. L'episodio incriminato, avvenuto al 48° giro alla curva 4 del circuito di Interlagos, era stato notato dai commissari di gara, i quali però durante la corsa non avevano ritenuto di dover procedere ad alcuna sanzione nei confronti di Verstappen. Ma due giorni dopo, la Mercedes ha chiesto la revisione dell’incidente in conformità all'articolo 14.1.1 del regolamento sportivo internazionale, sostenendo di avere, tramite nuovi filmati, evidenze che non erano al momento nella disponibilità degli steward.

L'analisi del ricorso. Dopo un'attenta visione delle nuove immagini, gli steward si sono espressi così: “E' vero si tratta di immagini nuove non disponibili al momento della decisione iniziale, rilevanti dunque, ma non significative perché non hanno aggiunto elementi decisivi al caso”. Mancando questo requisito, di conseguenza la revisione è stata respinta. Ricordiamo che nell’episodio incriminato, Hamilton aveva affiancato all'esterno della curva 4 Verstappen, il quale, dopo aver frenato forte ha allargato la traiettoria accompagnando all'esterno il rivale inglese e uscendo insieme a lui dalla pista.