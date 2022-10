Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buone notizie per il calcio italiano tra Europa e Conference League: vincono Roma, Lazio e Fiorentina. Al momento però solo la Viola è sicura di andare ai 16esimi di finale di Conference e ha ancora speranze di chiudere il girone al comando per accedere direttamente agli ottavi. Le due squadre della Capitale, invece, si giocheranno tutto nell’ultimo turno della fase a gruppi: i giallorossi saranno chiamati a battere i bulgari del Ludogorets all’Olimpico, mentre ai biancocelesti basterà un pareggio a Rotterdam contro il Feyenoord; la squadra di Sarri peraltro ha ancora la possibilità di chiudere al primo posto per evitare gli spareggi, quella di Mourinho no.

La Roma passa a Helsinki con grande fatica. Pellegrini e compagni battono 2-1 i finlandesi con il gol di un ritrovato Abraham e la rete di El Shaarawy, tiro deviato da Hoskonen. Vittoria meritata, anche alla luce delle tante occasioni da rete create e fallite: una pessima costante quest’anno per i capitolini. E alla fine, beffa sfiorata: eurogol di Browne annullato dal Var per un precedente fallo su Cristante.

La situazione. Nell’altra sfida del raggruppamento, Ludogorets-Betis Siviglia 0-1, per questa classifica: Betis 13 punti, Roma e Ludogorets 7, Helsinki 0. Alla luce della gara d’andata persa 2-1, tra una settimana la compagine di Mou dovrà vincere con un gol di scarto contro i bulgari per garantirsi i 16esimi di finale. Tra i due sigilli romanisti, il momentaneo pareggio firmato da Hetemaj: centrocampista alla soglia dei 36 anni che ha un passato in Italia con le maglie di Albinoleffe, Reggina e Monza.

Brivido Isaksen, poi la Lazio ribalta tutto con Milinkovic e Pedro: qualificazione a un passo. I biancocelesti rimontano i danesi del Midtjylland con un match in crescendo. Zaccagni, Milinkovic, Anderson e Pedro trascinano la squadra di Sarri. Dunque, dopo tre gare i biancocelesti tornano a vincere in Europa League. Partita messa in salita da Isaksen che punisce una leggerezza di Gila in fase di costruzione dal basso.

Riscossa laziale. Alla distanza, i padroni di casa si fanno valere dopo un avvio in grande difficoltà. Nell’altra partita del girone, Sturm Graz-Feyenoord 1-0 e ora la classifica recita: Sturm Graz e Lazio 8 punti, Feyenoord e Midtjylland 5. Grandissimo equilibrio visto che è ancora possibile un clamoroso arrivo di tutte e 4 le squadre a 8 punti.

Conference League: doppietta di Jovic, la Fiorentina batte il Basaksehir, si qualifica e il primo posto è ancora possibile. I due gol del serbo ribaltano quello iniziale di Aleksic. La Viola ora è seconda, sotto ai turchi solo per la differenza reti negli scontri diretti, e l’ultima giornata ci dirà se dovrà giocare i playoff o meno. Nell’altro match, Hearts-Rigas FS 2-1. La classifica a una giornata dal termine: Basaksehir e Fiorentina 10 punti, Hearts 6, Rigas FS 2. Prossimo turno: Fiorentina-Riga e Basaksehir-Hearts.