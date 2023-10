Europa League e Conference: Roma ok, la Dea si butta via, Viola a valanga

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due vittorie e un pareggio per le italiane tra Europa League e Conference al termine dell’andata della fase a gironi. In Europa League, la Roma all’Olimpico batte 2-0 lo Slavia Praga, resta a punteggio pieno dopo le prime tre partite e si prende la vetta del raggruppamento in solitaria. Partenza sprint dei giallorossi che chiudono la pratica nei primi 17 minuti grazie alla rete lampo di Bove dopo una manciata di secondi e al sigillo del solito Lukaku. Record straordinario di Big Rom: il belga in questa competizione va a segno da ben 14 partite di fila.

Nella ripresa, la squadra di Josè Mourinho si limita a controllare il match. Bene El Shaarawy che ispira entrambe le reti e nel secondo tempo sfiora il tris colpendo una traversa col suo classico tiro a giro. Nell’altra sfida del gruppo, Sheriff-Servette 1-1 e adesso la classifica recita: Roma 9 punti, Slavia 6, Sheriff e Servette 1. Considerando che passano le prime due, i capitolini hanno praticamente la qualificazione in tasca; adesso sarà importante non perdere tra due settimane a Praga per volare agli ottavi come prima senza passare dal play-off.

In Austria invece l’Atalanta si butta via: in 11 contro 10 da inizio ripresa, i nerazzurri si fanno raggiungere nel finale dallo Sturm Graz. Il rigore di Wlodarczyk a dieci minuti dal termine per fallo di mano di Kolasinac, gela la Dea che aveva ribaltato la partita con la doppietta di un ritrovato Muriel. L’attaccante colombiano, che non segnava due gol da un anno e mezzo e ne aveva segnati tre in tutta la scorsa stagione, torna così al gol dopo sei mesi.

La squadra di Gasperini paga una partenza lenta e un atteggiamento rinunciatario sul 2-1. I ragazzi del Gasp non sono stati capaci di dare il colpo di grazia ai padroni di casa. Nell’altra gara, Raków Częstochowa-Sporting Lisbona 1-1. Dunque, nonostante l’amaro pareggio, l’Atalanta resta al comando con 7 punti, Sporting e Sturm Graz 4, Rakow 1. La qualificazione non dovrebbe sfuggire agli orobici che però dovranno ancora soffrire per passare come primi.

Conference League, spettacolo Fiorentina al Franchi: la Viola rifila un tennistico 6-0 ai modesti serbi del Cukaricki. La squadra di Italiano vola così al primo posto in classifica con 5 punti come Genk e Ferencvaros che nello scontro diretto si frenano a vicenda: 0-0 in Belgio. Partita subito in discesa per i gigliati grazie alla doppietta di Beltran nei primi 10 minuti. Di Ikoné, Sottil, Quarta e Lopez le altre reti.