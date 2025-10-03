Europa League: Roma ko contro il Lille. Pari per il Bologna. Conference, ok Fiorentina

Nella seconda giornata della fase campionato di Europa League, il secondo stagionale dopo quello di metà settembre contro il Torino in campionato. A decidere il match è il gol al sesto del primo tempo dell’islandese Haraldsson, che approfitta di un pasticcio della difesa giallorossa. Gli uomini di Gasperini faticano a trovare la rete e non riescono ad agguantare il pareggio(le prime due con Dovbyk e una con Soulé), tante quante ne fa calciare l’arbitro Lambrechts per due diverse infrazioni. I ragazzi di Genesio restano così in vetta alla classifica a punteggio pieno. La Roma ferma a 3 punti.

Il Bologna al Dall’Ara contro il Friburgo non è andato oltre l’1-1. Rossoblù in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Orsolini. Nella ripresa però gli uomini di Italiano non sono riusciti a contenere la reazione del club tedesco che, sfruttando l’ingresso di Scherhant ha creato diversi grattacapi a Skorupski. Il pareggio è arrivato al 57′ con il rigore di Adamu per fallo di mano in area di Castro. Nel finale Odgaard sfiora il gol della vittoria trovando la risposta del portiere avversario.

In Conference League invece, inizia col piede giusto il cammino della Fiorentina in grado di ottenere un successo pesantissimo e utile per scacciare il clima di crisi. Pioli e i suoi sconfiggono 2-0 il Sigma Olomouc, con le reti di Piccoli (26′) e Ndour (95′), che beffa i cechi nel recupero. Primi tre punti per i viola, nonostante un paio di rischi e due parate di de Gea.