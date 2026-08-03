Nuoto, Santoro e Pellacani trionfano a Parigi

Agli Europei di nuoto di Parigi l’Italia trionfa prima con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, protagonisti assoluti in quella che è stata la seconda medaglia d’oro per gli azzurri; poi con la stessa Pellacani che ha trionfato da sola nei tuffi. Sesta medaglia complessiva per l’Italia, col medagliere aggiornato.

La giornata di domenica si è conclusa dunque come meglio non si poteva. La coppia formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani ha dominato il sincro misto tre metri di tuffi, coi due che partono subito molto bene, alla prima rotazione sono in testa con il punteggio di 49.20 davanti a Francia (48.00) e gli atleti neutrali B (47.40). Nel secondo tuffo francesi e tedeschi non convincono, mentre i russi si avvicinano alla coppia azzurra. Santoro e Pellacani continuano a comandare con 96.60, atleti neutrali secondi in 94.20 e poi la Svizzera in 88.20. Chiara e Matteo sono magistrali nell’ultimo tuffo, fanno segnare il punteggio di 70.20 che li porta a chiudere in 305.85 che li laurea Campioni d’Europa.

La sesta medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto arriva ancora con Chiara Pellacani, questa volta da sola. Fin dal primo turno l’azzurra fa subito capire alle avversarie di voler vincere. Al secondo giro si inserisce in zona podio la svizzera Heimberg a quota 108.90, ma Pellacani domina con i suoi 115.00. Il vero divario viene creato da Chiara nel terzo tuffo: coefficiente di difficoltà a 3.0 ed esecuzione perfetta, che la porta a chiudere la terza tornata a quota 182.50. Anche l’altra azzurra Elisa Pizzini è in corsa per la medaglia a 199.80, poi però arriva il quinto e ultimo giro e commette un paio di sbavature che compromettono la sua gara. Chiara Pellacani chiude la batteria di tuffatrici con un’esecuzione magistrale, per celebrare l’oro con i suoi 298.90 punti.