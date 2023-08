Anziano investito da un’auto: trasportato in elicottero in rianimazione a Vicenza

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza l’anziano pedone travolto da un’auto questa mattina a Valdagno.

L’investimento è avvenuto attorno alle 8,30 in via Cornetto, all’altezza dell’intersezione con via Monte Ortigara: l’uomo, un 78enne del posto, è stato investito da un’utilitaria Peugeot guidata da una donna di 61 anni, pure lei di Valdagno.

La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono ancora al vaglio della polizia locale Valle Agno, che in queste ore sta sentendo anche alcuni testimoni oculari al fine di stabilire se l’anziano stesse attraversando, come parrebbe dalle prime ipotesi di dinamica sui cui si sta indagando.

Soccorso da un’ambulanza del Suem 118, l’anziano data la gravità delle sue condizioni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.