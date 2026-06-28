F1, in Austria vince Russell, secondo Verstappen, terzo Antonelli

Seconda vittoria stagionale per George Russell che a Spielberg domina dalla pole position l’ottava tappa del Mondiale di Formula1, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di quattro secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con quaranta punti da Antonelli.

Buona la prestazione di Oscar Piastri (quarto), incolore quella incolore di Lando Norris, settimo alla fine. Delude la Ferrari (scattata dalla prima e dalla seconda fila) che chiude al quinto posto con Lewis Hamilton e all’ottavo con Charles Leclerc. A separare le due SF-26 di Maranello l’altra Red Bull di Hadjar e l’altra McLaren di Norris. A sigillare la top ten le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad: tutte e quattro le monoposto del pianeta RB insomma in zona punti sull’asfalto di casa del Red Bull Ring.

Nella classifica generale piloti Antonelli comanda con 171, quaranta in più del compagno di squadra Russell (131) che sorpassa Hamilton, di nuovo terzo a quota 125 punti. Quarta casella del ranking per Piastri con 80 punti, uno solo in più della coppia formata da Norris e Leclerc (79).