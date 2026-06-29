Mondiali 2026: Eustaquio-gol, Sudafrica ko e Canada prima squadra agli ottavi
Le pecche di questo campionato del mondo. Bulimia di partite, troppe Nazionali in lizza, alcune anche sconosciute o quasi, e di conseguenza: niente spettacolo e una maggioranza di gare di livello mediocre. Senza dimenticare che nel terzo turno della fase a gironi, sempre a causa della nuova formula, sono andati in scena tanti match inutili, tacite “combine” e un overdose di squallidi pareggi.
Altre considerazioni dopo l’abbuffata di partite della prima fase. Si sono visti tanti orrori da parte dei portieri. Inoltre, tutti i calciatori che militano in Serie A, hanno più o meno deluso; ennesima conferma della mediocrità del nostro campionato. Tra le big, solo la Francia ha realmente convinto per via della sua straordinaria rosa ricca di qualità. Infine, fuorigioco a parte, Var usato col contagocce: insomma, il contrario di quanto avviene in Italia. La nostra classe arbitrale prenda esempio.
Canada-Sudafrica 1-0. Vittoria in “zona Cesarini” ma strameritata per i nordamericani; soprattutto perchè i sudafricani hanno pensato solo a difendere, puntando direttamente ai calci di rigore. E, invece, al Los Angeles Stadium, a un passo dai tempi supplementari, è un bel destro da fuori di Eustaquio al 91′ a decidere la sfida, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi canadesi presenti.