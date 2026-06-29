Mondiali 2026: Eustaquio-gol, Sudafrica ko e Canada prima squadra agli ottavi

Il Canada riscrive la storia dopo la storica qualificazione ai sedicesimi di finale: batte 1-0 il Sudafrica e accede per la prima volta agli ottavi di un Mondiale. Sfiderà la vincente di Olanda-Marocco. Ma, ancora una volta, ha vinto la noia. La formula allargata a 48 squadre per questi Mondiali 2026, è un autentico fallimento della Fifa di Gianni Infantino; e nel 2030 sarà ancora peggio col Mondiale a 64 squadre. Tra le poche cose belle: le stelle del calcio presenti e la lotta per il titolo di capocannoniere con Leo Messi attualmente al comando con 6 reti.

Le pecche di questo campionato del mondo. Bulimia di partite, troppe Nazionali in lizza, alcune anche sconosciute o quasi, e di conseguenza: niente spettacolo e una maggioranza di gare di livello mediocre. Senza dimenticare che nel terzo turno della fase a gironi, sempre a causa della nuova formula, sono andati in scena tanti match inutili, tacite “combine” e un overdose di squallidi pareggi.

Altre considerazioni dopo l’abbuffata di partite della prima fase. Si sono visti tanti orrori da parte dei portieri. Inoltre, tutti i calciatori che militano in Serie A, hanno più o meno deluso; ennesima conferma della mediocrità del nostro campionato. Tra le big, solo la Francia ha realmente convinto per via della sua straordinaria rosa ricca di qualità. Infine, fuorigioco a parte, Var usato col contagocce: insomma, il contrario di quanto avviene in Italia. La nostra classe arbitrale prenda esempio.

Canada-Sudafrica 1-0. Vittoria in “zona Cesarini” ma strameritata per i nordamericani; soprattutto perchè i sudafricani hanno pensato solo a difendere, puntando direttamente ai calci di rigore. E, invece, al Los Angeles Stadium, a un passo dai tempi supplementari, è un bel destro da fuori di Eustaquio al 91′ a decidere la sfida, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi canadesi presenti.