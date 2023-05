Formula 1, le prime libere a Sainz. Leclerc e Verstappen ancora dietro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Ferrari mette la freccia nelle prime prove libere del Gran Premio di Montecarlo volando insieme a Carlos Sainz, che ha fatto registrare il miglior tempo staccando di 338 millesimi di secondo il connazionale Fernando Alonso e la sua Aston Martin. Mercedes e Red Bull hanno preso la seconda fila col terzo tempo di Lewis Hamilton e il quarto di Sergio Perez, tre soli millesimi più “lento” del sette volte iridato. Charles Leclerc ha chiuso il primo turno al quinto posto, a 721 millesimi dal compagno di squadra.

Bene la Ferrari. Una Ferrari così fa ben sperare in vista del Gran Premio. Il primo posto nelle Libere 1 di Sainz è sicuramente un ottimo risultato, ma ancora tanto resta da fare. Anche perché a guardare dall’altra parte – quella di Leclerc – si capisce che l’ultima parola non è ancora detta nella casa di Maranello. E volendo osservare ancora più da vicino questo risultato, viene da dire che all’appello manca ancora Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull è apparso piuttosto nervoso in questa prima uscita. Ha sbagliato una curva e sembra non essersi più ripreso. Ma la forza – sua – e della monoposto che guida è tanta, ci sarà dunque da guardarsi alle spalle.



La situazione. Iniziato con il sole e condizioni perfette, il fine settimana monegasco registra subito quindi un ampliamento delle candidature alla pole position: Sainz punta a fare l’ultimo passo sul podio, dopo i due secondi posti delle ultime due edizioni del GP. Alonso mette nel mirino una missione storica: una terza affermazione con la Aston Martin ne farebbe l’unico pilota capace di vincere a Montecarlo con tre squadre diverse. Ambizioni – quelle di Carlos e Fernando – destinate ad essere messo sotto attacco dal dall’idolo di casa Leclerc e – come detto – da Verstappen.